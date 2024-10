OrAterFratesExxx…Polzive!!! Pregate fratelli arrivano le sistemazioni all’Ater. Il partito dei piazzisti di Neuro&Promos punta sul sindaco Sergon a Gorizia. Scintille a Udine. Veto sulla Lega.

A giudicare dai rimbalzi che giungono da “Bisanzio” c’è un’altra questione che arroventa il clima nell’alleanza di centrodestra. Si tratta di sistemazioni e compensazioni per accordi presi ai tempi delle ultime regionali. Chi ha fatto un “passo di lato” per non disturbare i candidati della lista “Fedriga Presidente”? (Main sponsor “Neuro&Promos). Il caso emerge soprattutto nell’isontino e vede come protagonista il sindaco di Capriva Daniele Sergon. Da alcuni anni clamorosamente fiancheggiatore di LP. Per il generoso amministratore si vocifera di una sistemazione nella presidenza del CDA ATER di Gorizia. Un piatto ricco che fa gola al primo cittadino di Capriva e che il centrodestra pare riesca a mettersi d’accordo per assegnarla. Più complessa la situazione a Udine. La Lega ha messo le mani sull’Ater di Udine e il progetto è quello di piazzare un ex sindaco. Non udinese. Scelta non gradita dagli alleati. Alta tensione.