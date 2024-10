FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! I Benito Remix lanciano la sfida agli alleati: Alessandro Basso rompe gli indugi e si candida a sindaco di Pordenone. Alessandro Ciriani presenta a Udine il suo programma per comunità e rilancio imprese coi fondi europei. Gelo sul terzo mandato.

La notizia è riportata dalla stampa e riguarda le bilanciature in vista delle prossime elezioni amministrative. E’ il gioco d’incastri che vede come protagonisti assoluti gli esponenti di Fratelli d’Italia che hanno ingranato la sesta in attesa degli alleati distratti da partite di calcio e patrocinii. Durante i lavori del consiglio regionale di ieri, più che di assestamento si è parlato di elezioni comunali. Nella fattispecie di Pordenone. Il consigliere regionale Alessandro Basso ha messo d’accordo tutti ed ha dato la sua disponibilità a candidarsi sindaco del capoluogo occidentale del Friuli. Ciò significa che Monfalcone resterà in mano alla Lega e Udine, nella speranza che la norma sul ballottaggio favorisca gli spaesati, possa andare ai centristi Ma la vera partita si gioca sull’asse Monfalcone/Pordenone. Due comuni molto vivaci in cui sono richieste grandi doti e competenze. E il neo europarlamentare di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani e’ già al lavoro. Sarà a Udine il 29 ottobre a presentare i suoi progetti sui fondi europei per creare opportunità alle imprese friulane. Un passo avanti. Ed è sempre dai quartieri dei Benito Remix che si avverte il gelo sul terzo mandato.