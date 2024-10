AchilleSonFaville Exxx…Polzive!!! Le mani dei veneti sulla sanità friulana. Spunta un nome mitologico tra i favoriti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. In quale sarà destinato? Udine? Pordenone? Trieste? Oggi il via alle selezioni. Fedriga impegna altri 140milioni di euri per il settore.

Le selezioni per le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia inizieranno oggi, giovedì, alle 11 in via Sabbadini a Udine, i candidati sono 41 come reso noto dalla direzione centrale. E’ stata individuata la commissione regionale di esperti per la formazione della rosa di candidati e della nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale da proporre al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Fedriga. I “selezionatori” sono: Dott. Piero Cappelletti designato dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Dott. Antonio Fortino designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; Prof. Salvatore Russo designato dall’Università Cà Foscari di Venezia. Saranno loro ad occuparsi e valutare i brillanti curricula dei candidati: alcuni sono giudicati “stellari”. Le funzioni di verbalizzante sono affidate a personale del ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla D. In corsia i rimbalzi restituiscono le curiosità del caso Cappelletti. Un nome non nuovo negli ambienti politici soprattutto per la sua vicinanza a Forza Italia. Caso strano: Riccardi-fine-corsa fa parte del gruppo di lavoro regionale per conto di Forza Italia per il terzo mandato. Cappelletti è affine agli azzurri. Chi si vuole sistemare? E chi è finito nel giro d’aria? Per ora i rimbalzi restituiscono oscillazioni e novità clamorose. La prima legata al veneto Achille D.F. che sarebbe destinato all’azienda sanitaria Friuli Centrale. Nome gradito ai “piazzisti” del Medio Friuli e funzionale allo scambio Azienda Sanitaria Friuli Centrale Arcs. Tuttavia, rispetto alle selezioni degli anni scorsi, viene data per certa una valutazione approfondita sui curriculum dei candidati. Soprattutto quelli “stellari”. Novità sul fronte AsuFO e Arcs. Intanto la manovra di assestamento regionale ha destinato ulteriori risorse al settore sanità. Come le gestiranno i nuovi direttori? Sul fronte sindacale tutto tace ma è certa un’attenzione più acuta delle sigle rispetto ai mesi scorsi. Trema il palazzo.