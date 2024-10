iVision-iFashion Exxx…Polzive!!! Scatto mondiale nel settore dell’alta tecnologia del team Fulchir: Acquisita una partecipazione del 45% di Molex Zetronix Srl, produrrà sensori per la guida autonoma e soluzioni ottiche ad alta precisione.

Obiettivo: differenziare il business e lo spiega Stefano Fulchir, Amministratore Delegato di iVision Tech che dichiara: «Con la possibile acquisizione di Molex Zetronic puntiamo a proseguire il nostro percorso di differenziazione e sviluppo nel settore tecnologico, già iniziato con l’acquisizione di Teknoema, altamente complementare alle attività del nostro Gruppo, che avrà la possibilità di servire i numerosi clienti Tier 1 della Target con componenti del segmento ottico ed elettronic». Il controvalore dell’Operazione è stato individuato tenendo in considerazione gli elementi attivi e passivi costituenti lo stato patrimoniale della Target. Va da sé che la friulana iVision della famiglia Fulchir potrà entrare nel comparto automotive e fornire componenti ottici ed elettronici anche alle società Tier1 del settore. Ora la collocazione di Vision diventa appetibile poiché andrà a posizionarsi nel segmento più innovativo e high spending del mercato. L’accordo, vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 45% del capitale sociale di Molex Zetronic S.r.l. (“Molex Zetronic” o “Target”), società con sede a Padova appartenente al gruppo multinazionale americano Molex Inc., attivo nella realizzazione di prodotti specifici e customizzati per aziende e gruppi automobilistici. Il restante 55% sarà acquistato da Innovatek S.r.l., società controllata da Carlo Fulchir. L’Operazione, che si prevede possa essere perfezionata entro 31 dicembre 2024, è finalizzata ad accelerare l’innovazione e la produzione di soluzioni ottiche ad alta precisione per il settore della mobilità e, precisamente, sensori per la guida autonoma, sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e tecnologie di illuminazione avanzate. L’obiettivo primario è dunque quello di entrare in un mercato consolidato, rispondendo alla domanda di soluzioni ottiche ad alte prestazioni, fondamentali per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la connettività dei veicoli, nonché quello di proseguire la strategia di sviluppo del Gruppo attraverso l’ampliamento dei settori produttivi contigui al mercato dell’occhialeria, già intrapresa con l’integrazione della società di elettronica Teknoema S.r.l. avvenuta a maggio 2024. Molex Zetronic S.r.l., con sede a Padova si occupa della produzione di componentistica elettronica personalizzata, con un forte legame al settore automotive. Lo stabilimento produce componenti specifici per vari gruppi automobilistici di grandi dimensioni, essendosi specializzata nel tempo in prodotti su misura per l’industria automobilistica globale. La società ha chiuso il 2023 con Euro 29,3 milioni di valore della produzione, un utile netto negativo per Euro 0,2 milioni e un patrimonio netto pari a Euro 4,9 milioni. Al 31 dicembre 2023 la Target ha realizzato un Ebitda di circa Euro 1,2 milioni, a fronte di un indebitamento finanziario netto di circa Euro 9,7 milioni. La struttura organizzativa composta da persone altamente specializzate contava al 2023 un organico medio di 141 unità. La società iVision Tech S.p.A, PMI Innovativa con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (UD), è una realtà d’eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato nonché di occhiali combinati ovvero con frontali in acetato e aste in metallo. La Società opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto. Svolge la propria attività nello stabilimento di proprietà di circa 5.000 mq sito in FriuliVenezia Giulia che rappresenta per il livello professionale del personale specializzato, per le tecnologie utilizzate e le procedure adottate, una delle realtà all’avanguardia nel settore italiano dell’occhialeria. iVision Tech opera attraverso la divisione “iVision Eyewear” che si focalizza su produzioni: i) conto lavoro – prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto; ii) conto pieno – lavorazione dell’occhiale dalla fase della progettazione all’imballaggio fino alla consegna; iii) semifiniti – lavorazione dell’occhiale solo nelle fasi di finissaggio e assemblaggio. La divisione “iVision R&D” è dedicata alle attività di ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali nonché al prodotto brevettato “iSee” pensato per ipovedenti e non vedenti. Dal 2023 IVision Tech è inoltre presente sul mercato retail con il brand Henry Jullien, rilevato mediante l’acquisizione del ramo d’azienda MAISON HENRY JULLIEN SAS. Henry Jullien, marchio francese con oltre 100 anni di storia, si è distinto sul mercato internazionale dell’occhialeria per aver sviluppato indiscusse abilità nella lavorazione delle montature con la tecnica Doublé Or.