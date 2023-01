SonoCristiana Exxx…Polzive!!! Rivolta dei BenitoRemix di Tolmezzo sul caso Gallizia: Si è iscritta all’ultimo minuto solo per montare sulla diligenza della Meloni. Spunta Urbani.

I militanti, gli iscritti e gli amministratori di area ricino della zona di Tolmezzo, hanno un diavolo per capello. L’iscrizione di Cristiana Gallizia al partito di Giorgia Meloni non è stata ben digerita. Sul suo conto pesano le posizioni sempre sul filo del trapezio politico; grande sostenitrice della riforma sanitaria Serracchiani è stata componente di giunta ai tempi del sindaco Brollo e alle ultime elezioni comunali si è schierata contro il centrodestra di Vicentini. Il timore dei militanti di Fratelli d’Italia è quello che Gallizia si sia iscritta all’ultimo solo per candidarsi alle prossime regionali. Un timore giustificato dal fatto che, con candidature imposte dall’esterno, Fratelli d’Italia rischia di venir superata dalla Lega oltre al fatto che Tolmezzo possa perdere la possibilità di avere un rappresentante in consiglio regionale nella prossima legislatura. La circoscrizione Alto Friuli elegge tre consiglieri e le liste devono rispettare la quota di genere: X-Y-X. Ad oggi nei Benito Remix è scontata la candidatura di Franco Baritussio nel tarvisiano, mentre non è ancora chiara la situazione a Tolmezzo e nel gemonese. A rappresentare il capoluogo carnico potrebbe essere un uomo e nella fascia pedemontana una donna (Simona Piccoli o Ida Copetti?). Stando così le cose (con un’eventuale candidatura di Gallizia) i rimbalzi dalla conca fanno pensare a una sorta di ammutinamento elettorale nel caso in cui non venisse candidato un amministratore con una solida esperienza col centrodestra. Nel frattempo, in Alto Friuli, la partita sta prendendo forma soprattutto nel campo del centrodestra con la Lega che conferma Boschetti e Zilli; il PD punta su Mentil o il suo vice, Forza Italia è alla ricerca di candidati, si fa il nome del redivivo Bergagna, e, con la lista del presidente potrebbe trovare spazio la candidatura di Paolo Urbani. Questa opzione va perfezionata solo dopo che Stefano Mazzolini avrà deciso in quale lista candidare.