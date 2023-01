AlleanzaMoretuzzo Exxx…Polzive!!! I 5 Stelle si avvicinano al PD. In coalizione Patto per l’autonomia, Unione slovena e Open Fvg. Stasera l’annuncio. Candidato presidente Massimo Moretuzzo. Fuori +Europa di Soros.

Meno Europa nella coalizione visto che gli esponenti di +Europa, il partito fondato da Tabacci-Bonino non sono in sintonia con i 5 Stelle.

Il fatto che il Terzo Polo abbia rifiutato le avances dei vertici del PD ha accelerato l’intesa con 5 Stelle. E infatti stamattina i grillini hanno sciolto ufficiosamente le riserve sulle decisioni in vista delle regionali del 2 aprile in Friuli VG. Sì all’accordo col PD e, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, via libera anche al candidato presidente Massimo Moretuzzo. La coalizione sarà composta da Unione Slovena, Patto per l’autonomia e Open Fvg. Quest’ultima sigla potrebbe far entrare in lista i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra. I transfughi dei “Cittadini”, ovvero Liguori, Putto e Centis, finiranno in lista con il Patto per l’autonomia di Moretuzzo. Non faranno parte della coalizione gli esponenti di + Europa il partito fondato da Tabacci-Bonino e Della Vedova che in Friuli è guidato da Santarossa e Pietro Pipi. Durissime le accuse dei due esponenti contro i 5Stelle: “I 10 punti del loro programma sono demagogici, alcuni dei quali anche pericolosi. Per noi – rendono noto Santarossa e Pipi – resta ferma la chiusura netta ai populismi dei pentastellati”.