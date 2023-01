RimpastoTrieste Exxx…Polzive!!! Gli assessori Lobianco, Grilli ed Elisa Lodi in fuga dalla giunta Dipiazza in direzione Regione. Il ritorno di Piero Camber.

Il forzista Piero Camber, legittimamente candidabile, potrebbe tornare in pista fra poche settimane. Secondo “Il Piccolo” le opzioni sul tavolo sono ben due: la corsa alle regionali con l’intramontabile Forza Italia oppure, ed é questa forse l’ipotesi più golosa, entrare nel gioco del rimpasto di giunta del comune di Trieste vista la fuga di assessori pronti per candidarsi alle regionali. L’assessora ai lavori pubblici e detentrice di una cospicua dote di voti, Elisa Lodi, viene data per certa in lista con Fratelli d’Italia accreditata di ottime possibilità di successo; della partita faranno parte il capogruppo a palazzo Oberdan Claudio Giacomelli e l’assessore regionale Fabio Scoccimarro. L’obiettivo dei patrioti é quello di spedire almeno due consiglieri in regione con un terzo di “risulta” qualora Fedriga nominasse un assessore-consigliere. Nella stessa condizione un altro recordman di preferenze, l’azzurro Michele Lobianco, già ai nastri di partenza. La coordinatrice regionale di Forza Italia, Sandra Savino, non ha posto limiti alla formazione delle liste nel collegio di Trieste, gli aspiranti sono 9, pertanto l’invito della sottosegretaria è quello di dare a tutti la possibilità di confrontarsi: Alberto Polacco, Michele Babuder, Lorenzo Giorgi e, come si anticipava in apertura, Piero Camber. C’è grande attesa per la chiacchieratissima lista del presidente cui potrebbero confluire Carlo Grilli, assessore al welfare della Lista Dipiazza e la consigliera Manuela Declich. Ancora incerta la posizione di Roberti. Per converso, nella lista della Lega di Trieste, saranno confermati gli uscenti Danilo Slokar, Giuseppe Ghersinich; indeciso il capogruppo in consiglio comunale Everest Bertoli. La pattuglia del centrodestra triestino in corsa per le regionali vedrà la partecipazione di Autonomia Responsabile di Renzo Tondo. I primi nomi sono quelli del consigliere comunale Mirko Martini e dell’ex forzista Bruno Marini. In quanto al centrosinistra, nel PD c’è la disponibilità di Francesco Russo, Roberto Cosolini e Laura Famulari. Al lavoro anche “Adesso Trieste” forte del legame con il Patto per l’autonomia di Moretuzzo. Ancora da definire i nomi dei 5Stelle triestini in lista per le regionali.