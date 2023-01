PoloSaRosato Exxx…Polzive!!! Zalukar, Nicoli e Zanon al cospetto di Saro. Vertice segretissimo a Trieste per stabilire i termini della campagna elettorale contro Fedriga.

Saro, dopo aver intortato il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, riteneva possibile rientrare nell’orbita Fedriga attraverso l’incorporazione del Polo Liberale con il Terzo Polo. Un disegno furbastro, peraltro inutile per il centrodestra, cui aspiravano sia il presidente di Italia Viva che l’ex senatore di Martignacco. Obiettivo: tentare di sedersi al tavolo della coalizione del centrodestra per partecipare allo spoil system friulano. La foto risale alla settimana scorsa quando ancora i leader del Terzo Polo Fvg ritenevano possibile un aggancio col presidente della regione, si notano i tre consiglieri, Zalukar, Nicoli e Zanon, in riunione col leader di Italia Viva Rosato. Per i tre si tratta di ricandidare alle regionali nei rispettivi collegi, Gorizia, Trieste e Pordenone le cui speranze di rientrare in consiglio sono ridotte ai minimi termini. Visto il rifiuto di Fedriga di concedere spazi in coalizione alla coppia Saro-Rosato, il Terzo Polo ha virato sulla candidatura di “impegno civico” di Alessandro Maran a presidente. I volti, come si vede in foto, sono assai preoccupati e, visto che alle regionali servono preferenze, appare difficile bissare il lusinghiero risultato ottenuto alle politiche del settembre scorso. Un aiuto potrebbe giungere dai “ducetti” della bassa pordenonese, Agrusti-Malattia, ma è ben poca cosa dopo che dalla lista dei “Cittadini” sono usciti pezzi da novanta come Putto, Centis e Liguori.