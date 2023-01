RegionaliFvg Exxx…Polzive!!! Forza Italia recupera Bergagna per il collegio Alto Friuli. Tondo punta su Carlantoni. Fratelli d’Italia in sofferenza di candidati con preferenze.

La politica, come si sa, è come un decotto salutare. Possiede principi attivi miracolosi che hanno la capacità di sbalordire anche San Gennaro. Gli esempi non mancano e quello dell’ex sindaco di Buja, Stefano Bergagna, è uno. Colui che, poco più di sei mesi fa, aveva fatto una campagna viscerale contro il centrodestra alle ultime comunali (uscito sconfitto), sarà la testa di serie di Forza Italia alle prossime regionali; correrà nell’imprevedibile collegio dell’Alto Friuli. Un terno al lotto in cui vengono eletti tre consiglieri ed il quoziente minimo per l’ingresso nell’olimpo di Trieste è fissato al 20%. Un ritorno in azzurro per l’ex sindaco che sarà corredato da un candidato in rappresentanza dell’area di Tarvisio e una donna dell’area Carnia. A breve i nomi definitivi. Un’altro protagonista che sbuca sulla scena politica dell’Alto Friuli è Renato Carlantoni, già sindaco di Tarvisio, assessore provinciale e membro della Paritetica stato-regioni. Dopo un passato in Alleanza Nazionale ora è pronto a candidarsi con Autonomia Responsabile di Renzo Tondo. Il perimetro d’influenza dell’ex sindaco è il tarvisiano. Per le altre aree, Tondo sta pensando di candidare Indira Fabbro in quella della Pedemontana e un’altra (Faccin?) in Carnia. La candidatura di Carlantoni in Valcanale rischia di mettere in grossa difficoltà Franco Baritussio che si trova stritolato fra il super preferenziato Stefano Mazzolini e Carlantoni. Per Fratelli d’Italia una situazione preoccupante per via del personale in lista che non garantisce un buon numero di preferenze. Oltre a Baritussio (590 voti nel 2018), si fanno i nomi di Ida Copetti (150 preferenze nel 2013) e dell’ex sindaco di Arta Terme Luigi Gonano. Con queste prospettive, e considerando che le regionali in FriuliVG non sono agganciate a consultazioni nazionali, l’appuntamento del 2-3 aprile assume un carattere esclusivamente amministrativo. Il simbolo non basta e, viste le prime difficoltà del governo Meloni, le elezioni in Friuli, al pari di Lazio e Lombardia, assumono una verifica molto seria. Pertanto servono candidati con preferenze come quelli della Lega (Boschetti, Zilli, Mazzolini?) oppure della Lista del Presidente e del PD. Una partita non semplice per i Benito Remix che guardano con preoccupazione all’esito dell’Alto Friuli.