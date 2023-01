PolegatoFulminato Exxx…Polzive!!! Bufera sul ristoratore di Sequals (Pn) usato da Israele per attaccare il governo Meloni. Polegato: “Gli ebrei sonostrozzini e hanno occupato una terra”.

Ferdinando Polegato di nuovo sulla scena. Ma stavolta non nazionale bensì internazionale. Una troupe di 5 persone fra tecnici e giornalisti della Tv israeliana “Reshet 13” è salita da Tel Aviv fino a Sequals, paesino della pedemontana pordenonese, per curiosare e intervistare Ferdinando Polegato, il ristoratore diventato una star per la sua indefessa passione per Benito. All’interno del ristorante che gestisce con la moglie non mancano o riferimenti al ventennio: teste rasate, etichette di vino col simbolo del fascio, stendardi della Xa Mas, immagini di palazzo Venezia e di Trieste (annuncio leggi razziali) e nemmeno i clienti che, per ordinare la consumazione alzano il braccio destro e allargano la mano a “paletta” come d’ordinanza. Una ventina di giorni fa la TV israeliana (equivalente della nostra Rai Uno) Reshet 13 ha registrato un servizio sul caso “Polegato”. Il documento è andato in onda giovedì scorso, l’altro ieri. Il sospetto che la Tv più importante d’Israele abbia dedicato un ampio spazio al ristoratore con finalità “politiche” sul governo Meloni è concreto per via delle domande che gli sono state poste e che “Il Gazzettino” di oggi riporta: “Noi siamo mille volte meglio di Israele – ha risposto il ristoratore al giornalista della Tv israeliana – Israele non ha niente, avete occupato una terra. Noi abbiamo portato civiltà e l’ebreo è considerato un strozzino. Le banche – tuona Polegato – sono ebree”. Parole allucinanti che hanno incendiato tutto il Mediterraneo. Del resto l’intento della Tv ebraica era proprio quello di sottolineare il retroterra culturale dei patrioti al governo. E infatti la conferma arriva di lì a poco. I clienti del locali presenti al momento della registrazione lo rivelano: “Tutti noi fascisti abbiano votato la Meloni”. Fine della puntata. Alcuni anni fa lo stesso ristoratore aveva attaccato i comunisti: “vanno marchiati come gli ebrei, meglio riconoscerli”. Viva l’Italia e viva ilDuce fino alla morte. «Onore!». Malgrado tutta questa raffica d’insulti, la Tv iraeliana ha invitato il funambolico ristoratore a Tel Aviv.