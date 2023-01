SaccoDiMartignacco Exxx…Polzive!!! L’inaugurazione di un asilo si trasforma in apertura della campagna elettorale Fvg: Casali, Tosolini, Pagnutti, Zanor, Morandini, Moretuzzo, Iacop, Saro…

Massimo Moretuzzo ufficialmente incoronato candidato presidente per la coalizione del centrosinistra. Il sindaco Casali, qualche giorno prima, aveva annunciato la candidatura alla regionali con la lista del “Patto per l’Autonomia”; Lorenzo Tosolini, probabile candidato per l’area collinare nella Lista del Presidente dopo il segretissimo vertice di ieri sera fra i consiglieri uscenti del Carroccio e Fedriga. Gli esponenti di Fratelli d’Italia locali (Zanor e Pagnutti) a seminare il terreno per il candidato sindaco dei patrioti scelto unilateralmente e da presentare alla Lega e alleati (domani mini vertice con i fuoriusciti della Lega Roiatti e Riva). Ferruccio Saro a fare le veci di Alessandro Maran del Terzo Polo ospite a Milano della convention di Calenda e un folto gruppo di elettori, hanno incorniciato l’inaugurazione della scuola d’infanzia di Nogaredo di Prato (Ud). Certamente il sindaco Casali ha scelto con molta sagacia la data di oggi considerando l’appuntamento elettorale del 2 e 3 aprile. E infatti il Patto per l’Autonomia si è trovato con il candidato presidente e l’aspirante consigliere regionale a fare gli onori di casa alla cerimonia di apertura dell’asilo. E’ormai campagna elettorale soprattutto per gli uscenti dopo le decisioni prese da Fedriga ieri a Trieste con gli uscenti: Almeno un candidato della Lega per collegio finirà nella Lista del Presidente. Tosolini? Mazzolini? Polesello? Bernardis? Roberti? Da un osservatorio molto privilegiato Ferruccio Saro osservava indispettito la cerimonia. Dopo la fuga di Casali finito con Moretuzzo, all’ex Senatore gli restano le corsie preferenziali con Tosolini e Venuti.