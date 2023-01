Italexit Exxx…Polzive!!! Il partito di Paragone aggregatore di tutti i satelliti antisistema. Iracà: Siamo pronti per le regionali.

Dopo gli esiti delle comunali di Trieste (Vedi Lista 3V di Rossi) e il brillante risultato (3% in Fvg alle ultime politiche) di Antonino Iracà, coordinatore regionale di Italexit per l’Italia, sembra che si stia saldando un telaio elettorale composto quelle anime irrequiete con l’obiettivo di intercettare quell’elettorato che rifiuta l’omologazione dell’attuale sistema politico. L’animatore del soggetto politico, che potrebbe partecipare alle prossime regionali, è il pordenonese Antonio Iracà che pare stia lavorando ad una lista civica regionale con l’obiettivo di riuscire ad esaudire la richiesta di tutto quell’elettorato che si è astenuto dal voto alle scorse politiche. Battistrada della formazione civica dovrebbero essere Italexit, 3V, Ancora Italia e gli altri gruppi che hanno partecipato singolarmente alle politiche. Secondo rumors rimbalzati dal maniaghese la “civica antisistema” dovrebbe racchiudere al suo interno importanti realtà associative territoriali e comitati che in questi due anni si sono battuti per tutelare i diritti dei cittadini. Ora non resta che attendere la fine di febbraio, data di presentazione delle liste con tanto di firme (4.750) a corredo dei moduli. A Fedriga, Moretuzzo e forse Maran per il terzo polo, va ad aggiungersi un quarto candidato presidente.