SerracchianiBaccani Exxx…Polzive!!! La principessa Dem insulta i 5Stelle: Siete intossicati. Conte dà mandato a Capozzella di sciogliere l’alleanza col Pd in Friuli. Democratici furiosi. Pompieri al lavoro.

La questione “tossica” potrebbe avere effetti anche su Udine

A pochi minuti dalla notizia che in Friuli il faticoso accordo tra 5Stelle e Partito Democratico per le regionali era stato raggiunto, la vanagloriosa leader del PD nazionale (capogruppo riconfermata) prende posizione e polverizza in un battibaleno il lavoro del povero Renzo Liva. Serracchiani, come riporta “IlGazzettino” di oggi, in uno dei suoi bulimici interventi fra un angolo e l’altro della penisola, non è riuscita a trattenersi e ha sputato veleno contro i 5 Stelle: «Fra Pd e 5Stelle ci sono delle tossine ancora da buttare fuori. Andremo al voto su tre regioni e in due siamo in alleanza, Lombardia e Friuli. Io credo – fulmina la principessa – che Conte si debba prendere delle responsabilità quando si vuole costruire il fronte progressista e si pensa di farlo da soli, non funziona». Affermazioni pesantissime, macigni, figlie forse di un malcontento derivato dal fallimento dell’alleanza nella sua regione (Lazio). I Dem non sono riusciti a chiudere l’accordo coi grillini e la batosta per il PD è assicurata. In ogni caso, Lazio o no, la faccenda si è complicata e la fresca alleanza raggiunta in Friuli rischia di frantumarsi. Infatti Giuseppe Conte e Luca Sut hanno affidato al consigliere regionale Mauro Capozzella la replica a Serracchiani: «L’unica tossina che io vedo è la Serracchiani. Se vuole strozzare il bambino in culla lo dica chiaramente. In Friuli VG – ragiona Capozzella – abbiamo accolto con responsabilità le richieste di Conte: evitare la candidatura di Patuanelli, impegnato a Roma, e non ricandidare i nostri tre bravissimi consiglieri uscenti perché al secondo mandato. Se però questa assurda ingerenza continua – replica il grillino pordenonese – non ci mettiamo nulla a chiedere una deroga a Conte e candidare un nostro consigliere uscente alla presidenza. Noi siamo pronti a fare anche quello». Capozzella è molto irritato e aggiunge: «Tutti hanno deciso di fare un passo indietro. Per noi, del Movimento 5Stelle, è stato complicato e lo è ancora. Abbiamo però deciso di sederci al tavolo della coalizione con convinzione. Il candidato presidente, il civico Moretuzzo, ha aiutato il percorso, come l’esclusione del Terzo Polo, ma è ancora un campo minato. Se non si capiscono queste cose – conclude Capozzella – e non si capisce che in queste ore cruciali non si deve interferire, allora mi sorge un dubbio che ci siano altri fini». La principessa Dem teme che il PD venga spolpato dai 5 Stelle? Può essere, ma per Capozzella c’è ben altro. E si riferisce al cortocircuito che colpisce proprio Serracchiani. Dice il consigliere regionale: «Mentre in Friuli eravamo in trattativa col PD per raggiungere l’accordo, a Roma i nostri presunti compagni di viaggio avevano depositato una mozione per l’elezione diretta delle province (firmata anche dalla senatrice Rojc).Siamo rimasti di sale» ha riferito, sconsolato, il grillino. In realtà ha tutte le ragioni visto che in Friuli è stata proprio Debora Serracchiani in un impeto di vanagloria a volere la chiusura degli enti intermedi. Insomma, la campagna elettorale fa esplodere un rumoroso petardo all’interno della neonata coalizione a sostegno del candidato presidente Moretuzzo. I pompieri, da una parte e dall’altra, sono al lavoro, ma c’è qualcuno che saluta con piacere l’uscita di Serracchiani. Il terrore che il Pd o ciò che resta, finisca stritolato dai Cinque Stelle è più che un’ipotesi.