ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! A San Daniele Lega e Forza Italia ufficializzano l’accordo con Valent. Esclusi i BenitoRemix. A Udine 5Stelle in dialogo con Ivano Marchiol. A Povoletto Adriano Luci incantato dai patrioti.

Il candidato sindaco della coalizione Civica guidata da “Spazio Udine”, Ivano Marchiol, conferma che trattative con i 5Stelle sono in corso e hanno buone possibilità di sfociare in un esito positivo. Una condizione rafforzata dal fatto che De Toni è il candidato sindaco del Terzo Polo udinese cui si è accodato il PD e che i grillini hanno sempre risposto negativamente. In più vi è la burrasca innescata da Serracchiani relativamente alla “tossicità” del Movimento guidato da Conte che allontana definitivamente i 5Stelle da De Toni. Per i consiglieri comunali Liano e Capozzi la soluzione è in linea con la direzione di Conte: mai col Terzo Polo di Renzi-Rosato-De Monte. In tal senso, lo scenario per Capozzella è assai complicato poiché alle regionali si ritrova in casa il partito che a Udine è in alleanza col Terzo Polo. Un doppio forno con temperature canicolari che disorientano l’elettorato e che a Udine diventa un problema per l’ex rettore.

Fulmini e saette anche in casa centrodestra. A San Daniele del Friuli, dove ieri sia il delegato regionale della Lega Dreosto che la coordinatrice regionale di Forza Italia, Sandra Savino, hanno confermato il pieno sostegno al sindaco uscente Pietro Valent. La sottosegretaria azzurra afferma: “Il sindaco ha saputo sviluppare e valorizzare il suo territorio”. Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Dreosto: “Sono orgoglioso di come il sindaco Valent e la sua squadra hanno operato in questi 5 anni di mandato. Ora resta da completare un percorso che pone San Daniele al centro dello sviluppo del Friuli”. Il sindaco, ovviamente soddisfatto, ribadisce di essere “felice di esprimere piena soddisfazione, a nome di tutta la squadra, per il lavoro svolto in questo mandato…”. Di tutt’altro avviso Fratelli d’Italia che ha confermato di non voler condividere la scelta di Lega e Forza Italia sul candidato Pietro Valent e di avere già pronto un nome di alto livello da contrapporre al sindaco uscente della Lega. Lo stesso scenario potrebbe profilarsi a Povoletto dove si va al voto il prossimo anno e che venerdì sera gli esponenti locali, Luca Cornelio e Claudio Floran, si sono fatti promotori di una riunione pubblica cui hanno partecipato il deputato Walter Rizzetto e il consigliere regionale Leonardo Barberio. Sorpresa delle sorprese, fra il pubblico era presente anche Adriano Luci presidente dell’omonimo Gruppo che ha festeggiato sabato la grande vittoria della Gesteco basket contro il Pistoia. C’è solo la passione per il basket di Rizzetto? che si divide fra Pedone (Apu) e Gesteco-Cividale? Va detto che l’intervento di Adrano Luci è stato molto interessante. Non si può dire che la presenza dell’ex presidente di Confindustria sia stata casuale. A giudicare dai passaggi, densi di contenuti politici, i sospetti che il presidente sia interessato ai Benito Remix sono molto fondati. Infine Villa Vicentina. Le attenzioni sono concentrate nell’agro aquileiese per via di una candidatura di livello regionale che potrebbe spuntare fra pochi giorni. Si vota il 2-3 aprile.