SondaSondaggi Exxx…Polzive!!! Secondo l’Istituto EMG Fratelli d’Italia è il secondo partito. I test friulani del CentroDx a Trieste, Latisana, San Vito al T.to, Muggia, Cordenons, Tarcento e Pordenone. Esclusivo

Fonte: Termometro Politico.

Secondo i sondaggi elettorali di EMG, questa settimana Fratelli d’Italia è riuscito a diventare secondo partito dietro la Lega, superando sia PD che Movimento 5 Stelle. Grazie a un aumento del 0,9% è arrivato al 18,5%, un decimale davanti il M5S, in calo del 0,6% al 18,4%.

La Lega, però, pressoché stabile al 22,2%, è ancora piuttosto distante. Rimane indietro il PD, al 16,9%, partito con cui EMG non è molto generoso da diverse settimane

Piuttosto stabili sono anche Forza Italia e Italia Viva, al 6,9% e al 4%. Davanti ad Azione al 3,3%. Come sempre i sondaggi elettorali si occupano anche della fiducia degli italiani verso i principali leader politici. Il dato saliente è il recupero del premier Draghi, che guadagna l’1% salendo a un ottimo 52%. Su di un punto anche Meloni, al 44%, mentre Conte scende dal 40% al 39%. Stabili sia Zaia che Bonaccini che Salvini, Letta cresce dell’1% dal 30% al 31%. In ripresa Fico, Zingaretti, Calenda, Speranza, tutti in aumento di un punto, mentre gli ultimi tre posti rimangono quelli di Di Maio, Renzi e Crimi. L’analisi non è passata inosservata a Nord Est, soprattutto nei centri in cui si andrà al voto a ottobre. Saranno test importanti per il partito della Meloni che sta riscuotendo un grande riscontro. La verifica, dove il partito si presenterà col simbolo, sarà interessante e costruttiva per capire come sbrogliare la complessa matassa delle compensazioni in vista dei grandi appuntamenti friulani. Le regionali e il comune di Udine.