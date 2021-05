MangiatoiaFriuli Exxx…Polzive!!! La retorica del terremoto nasconde l’avidità dei sindaci, oltre all’aumento indennità propongono il rimborso spese a forfait. Esentasse. Lo schema. Esclusivo.

I principali facilitatori della vergogna Nazionale sono Revelant, Di Bisceglie e Martines. Il garante del bidone friulano che ricadrà sulle spalle dei contribuenti friulani, è l’assessore Roberti. Lega. Grazie alle proposte discusse in Comitato Autonomie Locali, i sindaci di Gemona, Latisana, Fiume Veneto, Codroipo, Muggia, Spilimbergo, Azzano X, Cordenons e quelli sopra o 10mila abitanti, potrebbero raggiungere e superare agevolmente i 4.300 euri-mese. Quelli di Pordenone e di Gorizia sfiorare i 7.000 euri-mese. Tarcento e Palmanova oltre i 3.000 euri. Restano invariate le facoltà per i sindaci dei comuni turistici, di aumentarsi fino a un massimo del 100% il loro compenso. Si tratta dei municipi tipo i due Fornesi, Tarvisio, Lignano, Grado e via discorrendo. Il sindaco di Lignano, grazie all’escamotage di comune turistico potrebbe intascare oltre 6mila euri-mese.

In pagina l’ipotesi aumenti indennità dei sindaci del Friuli VG rideterminata in seguito al disegno portato in commissione dal sindaco Roberto Revelant. Gli aumenti sono impressionanti e, come si ribadiva ieri, la maggior parte dei sindaci ha il terrore della reazione dei cittadini. Con quale coraggio i paraculi chiedono 3 milioni di euri alla regione per aumentarsi le indennità? Vieppiù che il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ci inonda di retorica polverosa ogni 6 maggio, ma chiede un rimborso forfetario esentasse al suo comune per le missioni e la retroattività della misura. In pratica, se la legge entrasse in vigore quest’anno, Revelant vorrebbe tirare l’aumento decorrenza gennaio 2021. Gli arretrati. Uno scandalo tutto friulano spuntato nel pieno della crisi post Covid ma che ai primi cittadini non frega nulla. Tuttavia, dopo che Leopost ha pubblicato ieri gli stucchevoli brani dei verbali della commissione del Comitato del marzo scorso, alcuni cittadini si stanno organizzando in soggetto giuridico per chiedere il ripristino della modalità di determina delle indennità dei sindaci e giunta. Affidare il compito ai consigli comunali, espressione del popolo sovrano, di fissare le mesate degli amministratori sulla base di un tetto massimo per ogni scaglione fissato dalla regione.