VacciniFvg Exxx…Polzive!!! Riccardi-Videla convoca in parata a Villa Manin ciò che resta di Forza Tragica. Il vice presidente censura il sindaco Marchetti. Concorso ritirato al Sores? Esclusivo.

Forza Tragica al gran completo per la sfilata vaccinale di Villa Manin. Riccardi, Savino, Dal Mas e Gibelli ieri si sono presentati in parata per autocelebrare il fallimento 〈ammesso〉 delle prenotazioni. In Friuli non si è ancora capito se l’inaugurazione di un centro vaccinale sia l’occasione per la propaganda elettorale in stile sudamericano del vice presidente Riccardi, oppure si tratti di un’ ossessiva resa dei conti contro il nemico dichiarato di questi ultimi anni, ovvero il sindaco di Codroipo Marchetti. Ieri a Villa Manin per l’inaugurazione del centro vaccinale erano presenti sia il sindaco che il vice sindaco Zoratti, eppure nessuno dei due è stato invitato all’incontro con il pubblico organizzato nella sala conferenze. C’era Ferri di Ana-Thema Teatro, l’assessore Gibelli, Riccardi, Fedriga e Caporale. Il sindaco, censurato. Il regime di Videla-Riccardi ha espulso il padrone di casa. La stessa stampa è stata invitata ad evitare il sindaco. Per Riccardi più che il vaccino e le prenotazioni, conta la campagna elettorale tant’è vero che ai microfoni di TeleFriuli è riuscito a confessare il clamoroso cortocircuito: “dobbiamo implementare l’attività d’informazione 〈dopo circa 3 mesi di tentativi〉, pensavamo di avere numeri superiori, dobbiamo spiegare ai cittadini che il vaccino è la strada per uscire dall’emergenza”. Tuttavia il vice presidente sta usando ogni mezzo per poter restare sulla scena della politica regionale. Dopo aver sistemato Caporale, farà l’impossibile per compensare Amato De Monte. Il giallo anticipato da Leopost sul concorso ingrippato al Sores è stato ripreso ieri dal TgrFvg. Il direttore del Arcs ha confermato i sospetti: “Il concorso non è affatto sospeso – ci dichiara il direttore generale dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute, da cui dipende la centrale Sores, Giuseppe Tonutti, precisando che sono 4 i candidati che si sono presentati e che lo scorso 7 maggio è stata sorteggiata la commissione d’esame, ma non è detto che si proseguirà per questa strada”, afferma Tonutti aggiungendo che “al contempo si sta anche valutando una soluzione diversa dal concorso che potrebbe essere anche ritirato nel caso si trovasse un responsabile all’altezza dell’incarico”. Un Concorso per un incarico delicatissimo che viene ritirato? L’assessore al virus non vuole rotture di palle, e insiste nel dire che “ognuno deve stare al proprio posto”. D’accordo, ma se permette, non capita tutti i giorni che un concorso venga ritirato. Come mai? Riccardi-Videla come in Sudamerica.