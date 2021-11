SondaSondaggi Exxx…Polzive!!! Intenzioni di voto di Winpoll per i partiti: Alle prossime politiche PD in testa, segue la Lega. Risplende Forza Tragica.

La società di analisi Winpoll ha realizzato un sondaggio per conto del “Sole 24 ore” sulle intenzioni di voto per i partiti nel caso di elezioni politiche. Periodo di realizzazione dal 16 al 18 novembre. Il partito che ha ottenuto il maggior consenso è il PD che raggiunge il 22,8%. La Lega di ferma al 21.7 e Fratelli d’Italia al 19,1%. Secondo le analisi Winpoll emerge una sorpresa inaspettata che è quella di Forza Italia: intramontabile al 10.3%. In discesa i 5 Stelle che si collocano all’11%. Italia Viva al 2,7 mentre Azione al 3,4%. Riflessi anche a livello locale.