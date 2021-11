FuocoAmico Exxx..Polzive!!! La Verità di Belpietro scaraventa in prima pagina il presidente Fedriga sul caso dei posti letto nelle Terapie Intensive.

Belpietro non digerisce il Green Pass e lo dimostra col titolone in prima pagina sul suo quotidiano in edicola: “Oggi il governo vara il dannoso Super Green Pass”. Una soluzione molto caldeggiata da Fedriga. Per questo motivo, il direttore sbatte in prima pagina il presidente friulano rispetto al caso posti letto nelle Terapie intensive.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, ospite ieri sera a Porta Porta, viene travolto a pagina 7. Francesco Bonazzi scrive: “…Non è una buona pubblicità per Fedriga la questione della “sparizione” di alcuni posti letto nelle terapie intensive dell’ospedale di Palmanova”. Il giornalista indaga e riporta: “Il sospetto che i conti non tornassero in Fvg era venuto già da qualche settimana al sindacato locale degli anestesisti che aveva denunciato pubblicamente come gli otto letti di terapia intensiva della medicina d’urgenza di Palmanova non fossero realmente tali. Adesso è arrivato l’esito di un’ispezione del ministero della salute che certificherebbe i dubbi degli anestesisti. Gli 8 letti ci sono, ma non sono attrezzati per una vera terapia intensiva e quindi ne uscirebbe sconfessato anche l’assessore regionale alla sanità, Riccardi. In sostanza bisognerà capire se in quel reparto di Palmanova – scrive La Verità – sono stati ricoverati in tutti questi mesi, pazienti che avrebbero avuto bisogno di un trattamento più delicato, oppure se siano semplicemente alterati i dati ufficiali che, com’è noto, concorrono a far scattare i diversi colori delle regioni, e che per il Friuli parlavano di 175 posti letto. Un errore di 8 unità che sarebbe pari al 4,5% e non è poco, visto che mercoledì scorso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali segnalava che la regione era già quella con le strutture sanitarie più gravate dalla quarta ondata, con il 14% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, ovvero 4 punti percentuali oltre la soglia di allerta fissata al 10%”.

Sull’argomento, anche ieri sera a Porta a Porta dove Fedriga era ospite, Bruno Vespa non ha fatto cenno al presidente della questione posti letto in Friuli. Fedriga ha invece rilanciato sulla misura del Super Green pass. La linea dura contro i No Vax e che Belpietro non gradisce.