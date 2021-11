BidoneMascherine Exxx…Polzive!!! Trema il palazzo: Rinviato a giudizio il libanese Alí Mansour, Aveva tirato un bidone milionario alla Protezione Civile Fvg. I dettagli di Sergo

Il 10 maggio dello scorso anno su Leopost venne pubblicato un lungo dossier sul caso mascherine in Friuli. Nel dettaglio, elaborato dal consigliere dei 5 stelle Cristian Sergo, appariva il nome di una ditta di Trieste, la MDS International che aveva venduto alla Protezione civile di Palmanova 1 milione e 100mila mascherine pari a un importo di 780.800,00 euri. Il CEO della ditta triestina è il libanese Ali Mansour. Secondo l’accusa l’importatore, lo scorso anno, concluse un contratto con la Protezione Civile per la fornitura di un milione di mascherine chirurgiche e 100 mila dispositivi FFP2. Il mese successivo ne fornì rispettivamente 44mila e 17.600, ma dai controlli risultò che il materiale, posto sotto sequestro a fine maggio mentre si trovava nella sede della Protezione Civile di Palmanova, non rispondeva ai requisiti tecnici e che mancavano le dichiarazioni di conformità. Secondo l’avvocato difensore, “…dalle verifiche di laboratorio è risultato che il materiale rispondeva agli standard tecnici e che era di buona qualità. Inoltre, su molte confezioni era presente il marchio CE”. La prima udienza presso il Tribunale di Udine si terrà a maggio 2022.