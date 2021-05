SondaSondaggi Exxx…Polzive!!! Anche senza mascherina il presidente vola al 78% di gradimento tra i friulani. Lega al 33% ListaFedriga al 10. Crolla Forza Tragica al 5% Patrioti al 9. Esclusivo

Doveva rimanere riservato, invece è sfuggito dalle maglie della severa blindatura dell’entourage della Lega del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un sondaggio commissionato alcune settimane fa all’IPSOS dal partito del presidente Fedriga. I risultati sono clamorosi soprattutto per quel che riguarda i rapporti di forza all’interno della coalizione e alla golosissima ipotesi della Lista del Presidente, considerata un ampio garage funzionale ad ospitare gli evaporati da Forza Italia e di Progetto Fvg. Secondo il sondaggio, Forza Tragica viene tarata al 5,1 per cento, rispetto al 12,11 per cento del 2018. Un disastro se si pensa che Progetto Fvg alle ultime elezioni aveva preso il 6,29. C’è il rischio oggettivo che il partito di Berlusconi, il prossimo giro, non riesca a portare in consiglio non più di 2 consiglieri. Più complessa la lettura dell’indice di gradimento di Fratelli d’Italia. Secondo l’IPSOS la percentuale rilevata al partito della Meloni è fissata al 9%. Un risultato al di sotto delle attese se si pensa che a livello nazionale i patrioti sono stabilmente verificati al di sopra del 15%. Evidentemente la Lega in Friuli riesce ad assorbire agevolmente anche le istanze di Fratelli d’Italia. Il centralismo del Tricolore è poco gradito a Nord Est. In ogni caso questo sondaggio conferma le voci sempre più insistenti di queste settimane rispetto alla lista del presidente. Il 10 per cento accreditato all’ipotetica formazione, consentirebbe a Fedriga di governare in totale solitudine. Una fotocopia del Veneto di Zaia. E senza le paturnie di dover metter mano a una nuova legge elettorale.