I Maneskin trionfano agli Eurovision song Contest. I francesi rosicano. La risposta di Damiano

I Maneskin dovevano ancora essere proclamati vincitori dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, nel frattempo sui social era partita l’accusa nei confronti del cantante Damiano David: «Please tell me someone else spotted Italy having a line of coke on national television» scrive su Twitter l’utente @catjxx1 pubblicando un video dove si insinua che stesse «pippando cocaina». Non è l’unica ripresa che circola online e non solo su Twitter, segno che l’accusa diventa virale tanto da venire intercettata da un giornalista svedese intervenuto durante la conferenza stampa.