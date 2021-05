CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Polverizzata Forza Tragica: Il deputato Pettarin aderisce al partito di Brugnaro. Caos amministrative. Esclusivo

Oggi sia “Libero” che “Il Tempo” di Roma dedicano ampio spazio alla frantumazione di Forza Tragica. Per questo motivo, la pagina di Leopost sul disordine centrodestrista di Grado, Monfalcone e Codroipo è rinviata a domani.

L’agenda odierna non può sottrarsi alle notizie che giungono dalla capitale e che alimentano sempre di più le ipotesi di sfaldamento progressivo di Forza Italia. Ancorchè tutti si sforzino di rassicurare la base azzurra, i protagonisti della coalizione ormai sono loro: Salvini e Meloni, per gli altri, briciole. Per questo motivo le pedine si muovono e in modo molto rapido, alla ricerca di nuove sponde. Secondo Libero, a firma dell’informatissimo Salvatore Dama, il sindaco di Venezia Salvatore Brugnaro avrebbe depositato il 15 aprile scorso presso l’ufficio marchi e brevetti del Ministero, un nuovo marchio. Si tratta di “Coraggio Italia”. Il sindaco di Venezia, nei giorni scorsi, è stato intercettato a Roma con l’obiettivo – sempre secondo Libero – di fare proseliti. Ha incontrato Toti, e riunito alcuni amici deputati. Secondo il quotidiano, nell’orbita del sindaco ruoterebbero circa una trentina di nomi ma sono, per ora, solo dieci quelli più accreditati ad entrare a far parte della nuova squadra. Due di essi sono friulani: Novelli (che ha smentito a stretto giro di wapp) e Pettarin. Gli altri sono: il toscano Stefano Mugnani, Cosimo Sibilia, Raffaele Baratto, Lorena Milanato, Elisabetta Ripani, Simona Vietina, Matteo Dall’Osso, e Maurizio D’Ettore. Pettarin a precisa domanda di chi scrive, si limita a riferire che: “Possibili futuri di cui abbiamo parlato più volte”.