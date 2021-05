BenitoFriulani Exxx…Polzive!!! Isaia Gasparotto si dimette da Mtf Lignano. Pressioni del ducetto Agrusti sulla Lega per far dimettere Stefano Teghil. Pesa il Decreto ingiuntivo da 1milione 390mila euri che Fanotto deve pagare alla partecipata. Esclusivo

L’On. Isaia Gasparotto rassegna le proprie dimissioni da Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione della società MTF, con effetto immediato.

Un regime può manifestarsi in diverse sfaccettature e alcuni fatti di cronaca politica che accadono in Friuli, rimandano al gran testo di Ernesto Rossi “I PADRONI DEL VAPORE”, in cui denunciava le storture del capitalismo assistito e inquinato. Il caso Isaia Gasparotto rientra in pieno nell’argomentazione ernestiana del liberista Rossi.

Il fondatore di Ambiente e Servizi, Isaia Gasparotto, si è dimesso anche da presidente di Mtf, la partecipata di Lignano che si occupa di raccolta rifiuti solo per il comune balneare. Pressioni da parte della Lega di Vannia Gava e vertici regionali, sono giunte al sindaco di Lignano Fanotto, in odore di passaggio in Progetto Fvg di Bini, per indurre il consigliere Stegano Teghil a dimettersi dal Cda, Gasparotto scrive di «inaudite pressioni del Sindaco di Lignano, supportato dal “duetto” Agrusti-Di Bisceglie, su membri 〈Stefano Teghil〉 del consiglio di amministrazione affinché si dimettano, in contrasto con gli interessi dei cittadini di Lignano ed incuranti dei danni che possono arrecare alla società MTF con dei riflessi su Ambiente Servizi. Considerato che Fanotto pensa così di potersi sottrarre al pagamento della fattura di 1.390.909,32 da settembre 2020 dovuta a MTF ed ostacolare come già fatto in ogni sede, tutte le azioni promosse dall’azienda MTF tese a recupere le somme indebitamente percepite dall’arch. Zanin attuale Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Così come si è costruito Ambiente Servizi una delle migliori aziende italiane del settore – riferisce Gasparotto – siamo stati impegnati in questi mesi in MTF per trasformarla e farla diventare una eccellenza nel settore ambientale in una citta balneare».

Le ragioni per cui il borgomastro di Lignano ha spinto il leghista StefanoTeghil a dimettersi per impallinare Gasparotto è legata alla questione del decreto ingiuntivo da 1.390.909 euro, emesso dopo ripetuti tentativi di conciliazione andati a vuoto di un’intesa tra le parti. Tuona ancora l’ex Presidente, «Perchè non paga? Forse a Lignano vigono regole diverse? In Friuli Venezia Giulia tutti i comuni onorano puntualmente quanto richiesto dai gestori, sempre in rispetto dei piani tariffari validati da AUSIR. Lignano nel contempo preferisce incaricare un avvocato per un costo di 41.000 euro per tentare di non pagare il dovuto a MTF. Il Comune di Lignano non onora i propri debiti, mettendo in grosse difficoltà finanziare la società, la quale, a tutela dei propri amministratori e di tutti i comuni soci di Ambiente Servizi, si è vista costretta ad un’azione legale – Gasparotto aggiunge – Si è appreso da Leopost che con delibera comunale si sono distolte le somme pagate dai cittadini attraverso la tassa rifiuti per altri fini, creando così ulteriori ostacoli al pagamento della fattura a MTF». A breve il capitolo Zanin-Mtf con clamorosi retroscena.