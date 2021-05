ScintilleNoVax Exxx…Polzive!!! Il presidente del Veneto sospende 6.000 sanitari No-Vax. Insulti e minacce a Zaia. In Friuli 5.500 non aderiscono all’appello di Riccardi. Esclusivo

L’assessore Riccardi ha fatto sapere in aula che i “non aderenti” all’appello vaccinale sono complessivamente 5.499. Non è stato preso nei loro confronti nessun provvedimento. Diversa la situazione in Veneto dove Luca Zaia non ha perso tempo ed ha già sospeso, in alcune Ulss, il personale che ha rifiutato la fiala. Al presidente Zaia sono arrivati insulti e minacce ma lui ribadisce: «La legge non ammette discrezionalità, noi ascolteremo le loro ragioni e ci sarà un recall a beneficio dei distratti, poi agiremo, ricollocando il personale laddove sia possibile oppure sospendendolo. Certo ciò comporterà dei problemi, soprattutto in realtà quali le Rsa già carenti di organico, ma dobbiamo essere realisti: chi è allergico alla farina non può fare il pasticcere e chi rifiuta di usare le armi non pretenda di entrare in polizia. Ci sono medici che oltre a rifiutare personalmente il vaccino, hanno fatto campagna di dissuasione tra gli assistiti: è inaccettabile. Sperimentazione troppo breve e conseguenti pericoli? Nell’emergenza tutti abbiamo assunto una piccola parte di rischio ma il crollo di contagi e ricoveri conferma la bontà della strada intrapresa». I potenziali destinatari del decreto governativo che sospende dall’esercizio della professione gli operatori sanitari che rifiutino la copertura antivirale, sono circa il 10 per cento. In qualche caso la sanzione è già stata adottata – 14 le sospensioni comminate all’Ulss di Belluno, 18 in una casa di riposo a San Giovanni Lupatoto, un medico di base denunciato dall’Azienda Marca trevigiana a Fregona. Secondo Zaia siamo solo all’inizio. Proprio sull’onda dei No-Vax era intervenuto giovedì scorso il presidente della Lista de I Cittadini, l’avvocato Malattia che aveva accusato Riccardi di ritardi ingiustificabili nelle vaccinazioni ai sanitari.