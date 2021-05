ScontoMigrantes Exxx…Polzive!!! Scattano in Friuli i primi sconti delle associazioni del servizio accoglienza minori: Aedis 350 euri al giorno pro capite, La Viarte 150. Esclusivo

Con oggi ai apre in Friuli il mercato dell’accoglienza di minori non accompagnati rintracciati dalle forze dell’ordine in territorio friulano. Lo sconto, rispetto al monopolio dell’associazione Aedis di Pasian di Prato è di 200 euri a minore accolto, pro capite e al giorno. Il comune di Udine ha individuato un ulteriore struttura per espletamento del periodo di isolamento fiduciario di minori stranieri non accompagnati. Si tratta della Cooperativa La Viarte di Santa Maria la Longa disponibile all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati cui è previsto il periodo di quarantena. A parità di servizio offerto, la retta pro-capite, pro-die richiesta dal Convitto Salesiano San Luigi (€ 150,00), risulta più vantaggiosa rispetto alla retta pro-capite, pro die richiesta dalla Cooperativa Aedis (€ 350,00) per l’accoglienza in isolamento fiduciario dei minori stranieri non accompagnati. Pertanto il comune di Udine ha ritenuto opportuno di avvalersi per il periodo 24 maggio 2021 – 30 settembre 2021, nel limite della disponibilità, dell’Ass. La Viarte Convitto Salesiano San Luigi per il trasferimento (dalle Comunità affidatarie alla sua sede di Gorizia), dei minori stranieri non accompagnati risultati positivi al Covid-19.