PescicaniFriulani Exxx…Polzive!!! Lignano si prepara a spolpare i turisti: Docce e WC solo a pagamento. A Pineta 186 gettoniere senza scontrino. Il caso del vice sindaco Marosa. Esclusivo

Svuotare Lignano Pineta e Riviera, affollare Sabbiadoro e spingere i turisti, in tempi di crisi, a dotarsi di monetine per i servizi, oppure lasciarli andare verso Bibione, Caorle, Jesolo. Questo è Turismo Fvg anno 2021.

Grazie al Covid i concessionari delle spiagge di Lignano Pineta 〈Lignano Pineta Spa〉 e Riviera 〈Renzo Pozzo〉 fanno affari. Vietato il bagnasciuga, usurpato l’ultimo lembo di arenile e obbligo dell’ombrellone. Prezzi da capogiro che aumentano per via dei servizi Docce e WC a pagamento. Solo a Lignano Pineta, la Spa di Ardito, che ha in concessione l’area, ha installato ben 186 gettoniere con prezzi che variano da 50 centesimi 〈doccia〉 a 1 euro 〈WC〉. Prive di QR Code e di rilascio di scontrino automatico come per il carburante. Il numero di ombrelloni installati a Pineta è di circa 3.350. Il conteggio della “Slot” è semplice se si considera un minimo di due persone. A fine giornata gli incassi profumano di “grano” fresco. La musica non cambia per il concessionario di Lignano Riviera, Renzo Pozzo, 6 uffici spiaggia e 6 servizi doccia a pagamento. Non esiste un metro di spiaggia libera, i pescicani hanno ingoiato anche l’ultimo granello. Eppure la normativa sulle spiagge è limpida, gli stabilimenti devono essere intervallati da spiagge libere in virtù di un’adeguata proporzione tra quelle in concessione e gli arenili direttamente fruibili. Una misura che la Spa di Ardito pare non aver rispettato in questi ultimi anni malgrado la figura del vicesindaco Alessandro Marosa sia quella di uno stretto collaboratore della spa. A Riviera la musica non cambia. La concessione demaniale della spiaggia di Lignano Riviera è affidata alla “Società Imprese Lignano – SIL Spa” di Renzo Pozzo. Anche in questo caso il Covid rappresenta una slot machine, 6 uffici spiaggia e doccia a pagamento. Durante la stagione chi si azzarda ad avvicinarsi all’arenile per una rinfrescata viene brutalmente cacciato dai vopos lagunari. Per questo motivo i bagnanti, in barba alle regole, affollano l’arenile di Sabbiadoro o scelgono la vicina Bibione. Per restare in Alto Adriatico a Caorle la spiaggia è completamente libera e i sevizi gratuiti. Anche a Jesolo, i 14 Km di spiaggia sono riservati ai concessionari solo in minima parte. Il bagnasciuga è libero, docce e WC senza la necessità di portarsi dietro gli spiccioli.