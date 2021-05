FriuliTossico Exxx…Polzive!!! I ducetti sanvitesi vogliono smembrare Ambiente e Servizi. Spunta il nome di Isidoro Gottardo presidente per garantire alla Kronospan la costruzione dell’inceneritore più grande del Triveneto. Esclusivo.

Incertezza e disordine sul futuro di Ambiente e Servizi di San Vito al Tagliamento, la spa premiata a livello nazionale che i due ducetti del Sanvitese, Agrusti e Di Bisceglie, vogliono smembrare e farle perdere l’alto valore tecnologico raggiunto in questi anni grazie alla presidenza di Isaia Gasparotto. Ora per la Spa il futuro è confusionario, senza una meta. Il presidente dell’assemblea, Di Bisceglie, non sa ancora quando dovrà convocare i soci e sulla stampa 〈Messaggero Veneto〉 sono iniziati a circolare i nomi dei futuri presidenti che dovranno facilitare lo smembramento di Ambiente e Servizi: Antonio Consorti, amministratore unico della Gsm, partecipata del comune di Pordenone, Maria Paola Galante componente del CDA di Atap e infine Isodoro Gottardo, già sindaco di Sacile, deputato e consigliere regionale azzurro. Gottardo vanta una secolare amicizia con Agrusti che potrebbe tornare utile nell’irresponsabile operazione di smembramento della società fondata da Isaia Gasparotto. Una soluzione accomodante tagliata su misura dei ducetti locali che permetta loro di portare a casa due risultati: la fusione in una posizione subalterna con la Gea di Pordenone e l’ampliamento della Kronospan nell’area del Consorzio Ponte Rosso. I cittadini del pordenonese sono preoccupati per la costruzione del nuovo inceneritore che brucerà circa 120-140mila tonnellate di scarti di legno all’anno, sarà il più grande impianto tossico di tutto il triveneto costruito accanto alle case, alle scuole, agli asili e al fiume più “osservato” al mondo, il Tagliamento. Per questo motivo si sono allarmati comitati, candidati sindaci e il movimento 5Stelle. Questo quadro allarmante è ben descritto nelle Osservazioni che i consiglieri comunali Angelo Russo e Valerio Delle Fratte 〈candidato sindaco per il centrodestra〉, hanno inviato alle autorità della regione Friuli VG sul Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale della Kronospan. Gli amministratori scrivono:

«L’impatto dell’attuale impianto potrebbe essere superiore a quanto riportato per quanto riguarda le emissioni a regime standard (…). Nella modellazione non vengono valutati gli effetti di eventi incidentali short term su bersagli sensibili identificati (asilo) anche se con bassa direzionalità meteoclimatica.(…). Nella modellazione non risultano rappresentati in maniera specifica gli apporti della componente traffico quale contributo integrante dell’inquinamento atmosferico nei vari scenari e percorsi possibili da e per il nuovo stabilimento (direzione sud San Vito e circonvallazione o direzione nord SS Pontebbana). Non risultano presenti valutazioni analitiche codificate per la valutazione del livello di odore e sui target dello stesso. Manca una valutazione quali/quantitativa ante operam di dettaglio da utilizzarsi quale fondo ambientale sul quale definire i valori di target ammissibili. Si dovrebbe includere anche la componente odore nel piano di monitoraggio ambientale. Si dovrebbe migliorare la collocazione dei punti di monitoraggio sul territorio esternamente alla nuova realizzazione soprattutto per le componenti atmosfera, odori e rumore». Il riferimento alla centralina di rilevamento della qualità dell’aria che invece di trovarsi a San Vito si trova a Morsano è chiaro.