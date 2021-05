NomineFriulane Exxx…Polzive!!! Sulla Fondazione Hoffmann i patrioti respingono l’assalto di Forza Tragica: Bosetti presidente. Bini sistema Zanolla-StudioNec in ConfidiFriuli. Esclusivo

Con l’incastro del consigliere comunale di Udine Zanolla in Confidi, si chiude il cerchio delle compensazioni nelle società partecipate e parapartecipate orbitanti a Nord Est. Alla lista per la nomina dei componenti del Cda di Confidi Friuli mandato 2021-2023 va aggiunto quello di Michele Zanolla in quota regione. Quindi Pilade Menini, Da Pozzo, Giorgio Sina, Cristian Vida, Cristina Piu e Fabrizio Ricci. Saranno nominati sabato mattina in assemblea, da questa rosa di nomi uscirà il nome del nuovo presidente. L’uscente è Cristian Vida. La novità è rappresentata dall’ingresso di Giorgio Sina che gode di un patronage di alto livello. Più ricca di spigolature invece l’operazione che ha portato alla nomina di Lorenzo Bosetti 〈Fratelli d’Italia〉 a presidente della Fondazione Hoffmann. Il suo nome era nell’aria, come anticipato da Leopost, e stasera il Cda de “La Quiete” di Alberto Bertossi lo ha ratificato. I consiglieri sono Cristina D’Angelo quota Tondo, Marco Marino e Enrico Leoncini. Tuttavia l’elezione di Bosetti è stata preceduta da un rugoso braccio di ferro con il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Barillari. L’esponente azzurro non aveva mai fatto mistero di voler mettere le mani sia sulla Quiete che sulla Fondazione. Nulla da fare, Fratelli d’Italia ha tenuto il punto e Bosetti stasera è stato eletto. Una garanzie di laicità. Il ricordo del caso Eluana è ancora presente il patriota è un buon laico, poco incline al telebanesimo dei fanatici azzurri. Per Forza Italia una doppia randellata che costringe gli azzurri a ripiegare sul rifiutaggio con Govetto a supporto di Olivotto.