MangiatoiaConFidiFvg Exxx…Polzive!!! Menini, Giorgio Sina, Vida, Da Pozzo, Zanolla, Ricci e Piu nel nuovo CDA della società. Totale compensi 300mila euri. Sabato approvazione bilancio. Esclusivo

Sabato prossimo alle ore 11 si terrà l’assemblea dei soci di Confidi Fvg. All’Odg l’Approvazione del bilancio d’esercizio del Confidi Friuli e la relazione del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Giovanni Da Pozzo, recordman di poltrone friulano, secondo solo all’imbattibile Antonio Paoletti di Trieste è in corsa per la presidenza del Cda di Confidi. Oltre a Da Pozzo, spuntano i nomi di Giorgio Sina 〈patronage di alto livello〉 e di Michele Zanolla in quota Bini. Sabato alle 11 è convocata l’assemblea e i nomi degli aspiranti a sedere nella stanza dei bottoni dell’economia friulana è anche quello di uno dei 9 〈!!!!〉 vice presidenti di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Di cosa si occupa il CDA? è l’organo competente in ambito di concessione di garanzia. Il C.d.A. delega parte delle proprie attribuzioni in materia, al Comitato Esecutivo 〈presidente uscente Da Pozzo〉 e al Direttore Generale. In barba ai dati economici da urlo contenuti nel bilancio 2019, gli amministratori si sono aumentati le mesate di circa 100 mila euri-anno in più Si è passati dai 209mila euri del 2018, ai 294mila del 2019. Partite iva alla canna del gas. I crediti deteriorati al 31-12-2019, al lordo delle rettifiche di valore, ammontano ad € 31.274.429,87. I dipendenti sono circa una ventina,17 impiegati, 2 quadri e due CoCo.Co. Costo che sfiora gli 850 mila euri-anno.

Nelle 4 province del Fvg il 5,2% delle imprese risulta in stato di sofferenza (5.281, -2,8% rispetto al 2018). Eventi di rilievo accaduti nel corso dell’esercizio precedente: nomina del direttore generale. Dal 01.07.2019 è stato nominato il nuovo Direttore Generale del Confidi: Remigio Venier, che ha sostituito Paolo Zuppicchini in carica dal 2010. Sono stati assegnati anche nuovi poteri al Cda. Il totale delle imprese registrate in Friuli Venezia Giulia è pari a 101.839, di cui 88.940 (-0,92% rispetto al 2018) sono imprese attive e rappresentano l’1,73% sul totale delle imprese in Italia. Si rileva una riduzione delle imprese attive in tutti i settori di attività tranne quello dei servizi alle famiglie che segna +1,3% rispetto al 2018. Il bilancio 2019 è stato approvato il 1 aprile dello scorso anno. Sabato è convocata l’assemblea per approvare quello del 2020,