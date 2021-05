BusinessFriuli Exxx…Polzive!!! Annunciata la nascita di una nuova Consulting Company friulana. Raggi, Soldati, Moretton, Fulchir. Esclusivo

Mondo economico friulano in subbuglio per la notizia apparsa e scomparsa ieri su una testata giornalistica locale. Si tratta dell’annuncio della nascita di una nuova impresa attiva nel terzo settore e nell’ambito economico-finanziario europeo. Gli attori fondatori, secondo il testo pubblicato in rete, sono il presidente della Net Mario Raggi, il presidente della Exe e dell’udinese calcio Franco Soldati, il fondatore della Elektron di Buja Carlo Fulchir e l’ex vice presidente dela regione FVG Gianfranco Moretton. Nomi di spicco della finanza locale e del rifiutaggio per via della presenza di Mario Raggi con la Net di Udine. Secondo alcune voci raccolte nell’ambiente, vi sarebbero altri esponenti pronti ad aggregarsi. Una nuova compagine nordestina con interessi trasversali che vanno dai dispositivi di sicurezza e sanità, alle consulenze energetiche, dall’immobiliare al turismo, dall’informazione alla gestione dei risparmi, dal mercato assicurativo alle compagnie aeree. Un ambito molto vasto che ha incuriosito gli squali friulani. Sia Soldati che Raggi sono uniti da un fil ruge che è quello del rifiutaggio. Da Exe a Net il passo è breve e alle viste c’è la nomina del nuovo direttore, possibilmente gradito al presidente Raggi. Il modo concorsuale per trovarlo c’è e il pensiero corre subito a La Quiete.