SanVitoTossica Exxx…Polzive!!! Di Bisceglie Brucia 25mila euri per il consulente Kronospan. Spunta il giallo della Silva. Bernava e Collarile elencano i pericoli. Pittini investe 30milioni di euri per l’ambiente. Esclusivo

Sarà in grado il consulente profumatamente pagato da Pantalone di spiegarci la funzione della ditta Silva nel progetto di ampliamento della Kronospan?

Il 21 aprile scorso, il sindaco di San Vito al Tagliamento ha affidato al professor Marco Boscolo l’incarico di consulente per studiare i progetti autorizzativi di ampliamento della Kronospan all’interno del Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Costo: 25 mila euri a carico di pantalone. Il sindaco fa uso di soldi pubblici per facilitare il pericoloso ampliamento di un’azienda privata che intossicherà i residenti. Per converso, il gruppo Pittini di Osoppo, provincia di Udine, ha ottenuto dall’istituto BNP Paribas un finanziamento da 30 milioni di euro per la sostenibilità ambientale e gli investimenti green. Si chiama “sustainable linked loan” della durata di 6 anni destinato a supportare la realtà internazionale di primaria importanza, che opera nei settori della produzione di acciai lunghi. Si tratta di un meccanismo premiante sul costo del finanziamento legato al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione del consumo idrico e dell’emissioni di polveri nei principali stabilimenti produttivi del gruppo. Una misura di grande impatto ecologico che si scontra con le drammatiche prospettive puntualmente elencate dai consiglieri comunali Bernava e Collarile rispetto all’ampliamento della Kronospan. Le osservazioni dei due amministratori sono contenute in 20 dettagliatissime pagine a disposizione dei cittadini e che sono costate nemmeno un centesimo ai contribuenti sanvitesi. I punti sono i seguenti:

“Non è accettabile, se si vuole tutelare senza compromessi la salute dei sanvitesi, realizzare una caldaia a 43 MW che incenerirà rifiuti legnosi, inquinando l’aria e producendo formaldeide, diossine e metalli pesanti. Inoltre, all’interno del documento, vengono messe in evidenza le emissioni totali di inquinanti (PM10, Ozono, metalli pesanti, diossine,…) rapportate alla situazione attuale del Sanvitese e, soprattutto, agli attuali sforamenti dei minimi di legge.

Viene sottolineato inoltre che non è rispettata la direttiva 96/61/CE in quanto il PAUR non considera la ditta Silva (100% Kronospan), che fornirà il 60% del rifiuto legnoso e sarà adiacente.

ACQUA: mancato rispetto della normativa regionale relativa all’invarianza idraulica, generando un volume di invase di laminazione 4 volte minore rispetto agli altri insediati, a svantaggio di questi e della ZIPR stessa, con ripercussioni negative sull’intera rete di smaltimento delle acque piovane e sulla Roggia Roja.

TRASPORTO E VIABILITA’: sottostima del calcolo dei mezzi pesanti (risulterebbero più di 100.000 camion annui e non i già tantissimi 43.000); impatto delle emissioni dei trasporti non considerate lungo le direttrici utilizzate, assenza totale di analisi del traffico e individuazione dei punti critici e degli orari critici.

EMISSIONI IN ATMOSFERA: assenza di analisi cumulata con altri progetti come previsto dal DM 30/03/2015 n.52, assenza di trattamento dei flussi di aria per l’essiccatoio (4 camini con una portata di 360.000 mc/h), Evidenziazione dell’aumento del numero dei giorni di sforamenti di PM10 per l’abitato di San Vito secondo le loro simulazioni, carente analisi dell’impatto sulla salute pubblica del progetto”.