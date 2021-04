SondaggiSanitàFvg Exxx…Polzive!!! Due studi del Governo bocciano Riccardi: Piano vaccinale ed emergenza. Shauli randella. Forza Italia prende le distanze. Si alza Slokar. Esclusivo

Solo il bentornato consigliere regionale della Lega prende le difese del pericolante Riccardi, l’assessore alla sanità friulana. Forza Tragica non ritiene prioritario difendere un proprio esponente e quindi la briga di replicare alle randellate di Cristiano Shaurli, segretario dei Dem del Friuli Venezia Giula, sui 2 sondaggi del Governo, se la prende Danilo, appena ripresosi da una breve convalescenza 〈tonnellate di auguri!〉.

Due sondaggi chirurgici elaborati dal Governo Italiano e dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria che polverizzano la narrazione autocelebrativa dell’assessore alla sanità del Friuli. L’analisi é stata effettuata il14 aprile.

La prima domanda dell’indagine era la seguente: “Come giudica la gestione dell’emergenza nella sua regione?” Il punteggio andava da 1 a 10.

Seconda domanda: “E come giudica la gestione del piano vaccinale?”. Stesso range di punteggio. Le risposte ai due quesiti sono allarmanti. Riguardo alla prima domanda il Friuli si ritrova quart’ultimo e risulta la peggior regione del Centro-Nord italico. Rispetto al secondo quesito, la regione di Fedriga risulta al 14° posto appena sopra la Toscana e l’Umbria. Per il neo presidente della conferenza delle regioni, non proprio una bella figura. E infatti é il solo consigliere della Lega Danilo Slokar che, con impeto primaverile, replica alle accuse del collega Shaurli: “Non ci interessano le classifiche da bar sport (in realtà sono elaborate dal Governo NdR) o i sondaggi che spesso ci premiano”. Slokar punge il segretario dei Democratici FVG Shaurli: “Preferisce ostentare polemiche sterili solo per fare polemica”. In calce gli elaborati.