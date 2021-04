CarognaVirus Exxx…Polzive!!! La peste paralizza la regione Fvg. Positiva al Covid l’assessora Rosolen. Fedriga in quarantena fiduciaria ma negativo. Colpito anche il portavoce Edoardo Petiziol. Esclusivo

L’assessore regionale al Lavoro e Istruzione della regione Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen, è risultata positiva al coronavirus. Lo conferma il tampone molecolare al quale si è sottoposta e che ha riconsciuto il contagio. L’assessora si trova a casa e sarebbe afflitta da sintomi lievi. E’ positivo anche il portavoce del presidente Fvg, Edoardo Petiziol. Proprio per quest’ultimo caso, è scattata la quarantena anche per il governatore Massimiliano Fedriga. Il presidente è stato a contatto con il portavoce sabato e così è scattato l’isolamento fiduciario, come da prassi. Nessuna preoccupazione per il presidente in quanto, già sottoposto a tampone molecolare, il referto ha indicato la negatività al Covid; dovrà comunque rimanere in isolamento fiduciario per la durata stabilita da protocollo del dipartimento di prevenzione.