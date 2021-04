FriuliBabilonia Exxx…Polzive!!! La peste dà alla testa. Nordafricano arrapato voleva inzuppare senza pagare. Esclusivo

A Udine il circo può chiudere. Come dicono in Veneto: «par noaltri i circhi i pol pur seràr, ché tanto se godémo anca massa con quel che sucede fora”». E infatti l’altra sera nel capoluogo è accaduto l’imponderabile. Un nordafricano col livello di tosterone fuori controllo, aveva contattato una escort dominicana per esaudire le incontenibili pulsioni. Evidentemente la prestazione dev’esser stata insoddisfacente e l’uomo si è rifiutato di saldare la puledra che gli aveva chiesto un importo superscontato di 50 euri. In pratica è stato ribaltato il detto beduino: “Prima vedere cammello e poi dare moneta”. Come riscatto-cauzione, la escort si è impadronita del telefonino. E’ finita male per la porella giacchè, come riferisce “UdineToday”, dopo l’episodio il nordafricano ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Udine, che hanno individuato la donna e recuperato lo smartphone, che successivamente hanno restituito al legittimo.