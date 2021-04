Lando Norris penalizzato a Imola. Fa il dito al sensore.

L’uscita dalla linea bianca, subito segnalata dai sensori sull’asfalto, alla Piratella con la MCL35M costa cara e un po’ per rabbia, sacrosanta, e un po’ per gioco Lando a qualifica conclusa si fa un giretto a piedi in circuito. E guarda caso finisce proprio in ginocchio su quel sensore maledetto, scattando una foto che lo ritrae mentre gli alza contro il dito medio. Nemmeno a ditrlo la foto (qui sotto) fa il giro del web e subito rimbalza sui social, trovando tantissimi consensi anche tra i tifosi del team di Woking.