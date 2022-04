SomariFriulani Exxx…Polzive!!! Doppia clamorosa figura diMerda di Fontanini: Il Consiglio di Stato sospende sentenza Tar sul Contarena. Giudicato inammissibile un progetto a un bando regionale su Pasolini.

I ruffiani di Fontanini-Laudicina (Scapin, Martinuzzi, Del Longo, Cisilino e scorta al seguito) si erano presentati baldanzosi ieri mattina di fronte all’ingresso del Caffè Contarena per sfrattare i gestori in virtù di un giudizio del Tar di Trieste che dava ragione al comune rispetto al contenzioso su affitti e lavori da stornare sulle rate. L’avvocato Martinuzzi, in un eccesso di delirio messianico voleva addirittura sostituire le serrature. Figure di merda friulane causate da un’avvocatura del comune faticosa e un’assessora ai contenziosi, Silvana Olivotto, totalmente inutile. I dilettanti friulani, dopo aver offerto un becero spettacolo alla città, sono stati randellati da una sentenza del Consiglio di Stato che i titolari del Contarena attendevano prima di avviare la pratica di cessione. La pronuncia del presidente della settima sezione del Consiglio di Stato, Roberto Giovagnoli, è arrivata ieri sera: “Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche, e per l’effetto, sospende l’efficacia esecutiva della sentenza appellata e del provvedimento contenente l’ordine di rilascio del Caffé Contarena. Udienza convocata il 31 maggio. Gli scappati di casa udinesi, dopo che avevano pubblicato con un gesto dozzinale sulla pagina facebook del comune di Udine la sentenza del Tar, vengono polverizzati dal Consiglio di Stato. Somari friulani. La società SpritzTime srl fa sapere che lo stesso Tribunale di Udine in sede civile ha appurato che i titolari vantano un credito dal comune che andrà determinato in sede di causa civile.

Ma la settimana di passione per i villici di Palazzo D’Aronco non finisce col Contarena. Sono pubblicate le graduatorie per il bando di concorso indetto dalla regione su un progetto legato alla memoria di Pasolini. La domanda del comune di Udine è stata giudicata inammissibile. Perciò, dopo il concorso natalizio, il caos alla Net, i giovani che vengono respinti per non lasciare a casa ben 3 dirigenti pensionati, la settimana di passione per il centrodestra friulano è completata. Tornate nel Contado.