LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Spunta il nome di Marosa candidato sindaco. Centrodestra deflagrato. A Codroipo accordo Lega-Fratelli d’Italia su GLuca Mauro

Come nelle migliori tradizioni sportive, squadra che vinzi non si cambia. Vale per Luca Fanotto, sindaco uscente di Lignano e leader della lista giallo blu di “Civicamente”. Sono bastate solo poche riunioni, un paio di scintille con Brini e Meroi per unire le forze e profilare il team da presentare agli elettori il 12 giugno. Sarà Alessandro Marosa, attuale vice sindaco, a raccogliere il testimone di Fanotto e tentare di vincere la partita del 2022. Secondo i rimbalzi lagunari, a sostegno del vice sindaco, dovrebbero essere confermate anche le liste che hanno sostenuto il sindaco uscente. Senza dubbio una coalizione timbrata “Pensieri Liberi” composta dagli ultimi due vice sindaci, Marosa e Meroi. Ancora in dubbio la presenza di Forza Lignano di Massimo Brini anche se appare difficile un accordo dell’attuale assessore col centrodestra. A proposito di centrodestra, stasera ci sarà un nuovo incontro. Molto difficile che si trovi la sintesi giacché, e sorprendentemente, la Lega e le civiche di “G3” pare siano orientae sul consigliere comunale Manuel La Placa, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia si mantengono su Laura Giorgi. Un centrodestra polverizzato in cui l’intesa appare molto lontana. Sempre stasera si riuniranno le civiche di Obiettivo Lignano e di Vivi Lignano. Le due compagini non escludono la possibilità di correre in solitaria con un candidato sindaco di livello capace, chissà, di attirare anche altre liste. Dalla laguna alle risorgive del Medio Friuli la situazione è altrettanto caotica. Dopo il complicato vertice di Forza Italia di lunedì sera, gli alleati si sono indispettiti e, viste le incertezze degli azzurri che si scartano i candidati fra di loro, Lega e Fratelli d’Italia puntano su Gianluca Mauro. Una formazione inedita in attesa di Forza Italia e Codroipo Centro.