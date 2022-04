FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! Chi era revisore dei conti all’Asp Moro di Codroipo? Spunta il nome del vice presidente della Civibank. Contabilità nebulosa, il bidone tirato alla VIVES, una causa di lavoro persa. Il Cda chiede aiuto a Riccardi

Proprio nel giorno in cui la rete diffonde la notizia di un impegno del sindaco uscente Marchetti (col vice Antonio Zoratti e supervisione dell’onorevole leghista Moschioni) alle prossime elezioni comunali di Codroipo, esplode ufficialmente la polveriera ASP Moro. Il Cda ha votato la richiesta di commissariamento dell’azienda a causa della “grave irregolarità contabile”. Unico voto contrario quello di Aldo Mazzola (quota Marchetti) già direttore EXE a 200 mila euri-anno. Favorevoli: Castaldo, La Tona e Monai.

Dal 2015 al 2019 colui che certificava la bontà dei documenti contabili era il professionista Andrea Stedile , vice presidente della Civibank. Nel 2020 è subentrato Sergio Ceccotti. Per loro, in fotocopia: “in base al controllo dell’intera documentazione (…) il bilancio è idoneo a fornire un giudizio positivo sul documento contabile”. Formula fotocopiata e ripresa negli anni. Quali documenti controllavano? Qualcuno occultava le magagne? La direzione centrale salute aveva chiesto una relazione dettagliata sulla situazione economico-finanziaria e gestionale dell’A.S.P. con riguardo all’ultimo triennio (2019-2020-2021). Alla fine del gennaio scorso, come si ricava dalla delibera del Cda del 6 aprile 2022, causa dissesto cronico, la regione è stata costretta ad inviare gli ispettori e sono emerse clamorose criticità interne: mancata conoscenza della reale situazione economico-patrimoniale e insufficienti informazioni acquisite peraltro dal Consiglio di Amministrazione solo a seguito dell’ispezione effettuata dalla regione. Un saccheggio che ha dell’incredibile e che ha costretto il Cda a gettare la spugna e chiedere il soccorso dell’assessore alla sanità Riccardi.

Premessa: Il dissesto Asp Moro parte da lontano e oggi il patrimonio dell’azienda si sta progressivamente erodendo. Nella delibera in cui il Cda si arrende dopo i 10 anni di totale controllo sull’azienda della coppia Marchetti-Battiston , si sottoscrive un atto di riconoscimento di debito nei confronti del Consorzio VIVES per la somma di € 3.368.159,59 per crediti maturati alla data del 30/11/2021. Nel merito è stato proposto un piano di rientro su dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2022. Il Consiglio di amministrazione, vista l’impossibilità di fornire tutti i dati alla regione si è afffidato allo studio di professionisti Lucca e Tarallo che ha riferito: “… è emerso che la contabilità aziendale non era aggiornata e che non risultava una chiara evidenza dei saldi di cassa. Inoltre si sono ravvisate pertite straordinarie di costo, di cui il Consiglio di Amministrazione non era a conoscenza, al mancato versamento dell’IMU per gli anni 2015 e 2016 e dell’IRES relativo ad anni precedenti, la soccombenza nella causa di lavoro conclusasi con la sentenza n. 26/2021 Tribunale di Udine, per complessivi € 101.319,00; nel Piano di rientro non viene data alcuna evidenza di eventuali mancati pagamenti di imposte, tasse e sopravvenienze passivo e maggiori costi derivanti dall’aumento del costo dell’energia e delle materie prime”.