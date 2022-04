OspizioUdinese Exxx…Polzive!!! L’unico comune d’Italia tenuto in piedi da 3 dirigenti in pensione. Bocciata l’unica candidata a dirigente tecnico. Per Fantini si ripiega su incarico fiduciario. I pivettari al Contarena

I pivettari si sono presentati stamattina davanti al Contarena per sfrattare i locatari. L’avvocato Martinuzzi, in un eccesso di delirio di onnipotenza voleva addirittura sostituire le serrature. Prima dell’inventario. Il legale del comune era accompagnato nientemeno che dal comandante della polizia locale Del Longo, dai dirigenti Scapin, Giordano e gli assistenti. Dopo pochi minuti se ne sono tornati da dove erano arrivati. Alle 15.30 il locale riaprirà in attesa della sospensiva del Consiglio di Stato. Ha destato molta sorpresa fra gli addetti ai lavori l’accanimento degli scappati di casa contro i gestori, e sono in molti a sospettare che ci sia ben altro dietro lo sfratto di Spitz Time Srl. Interessi di qualche assessore?

I moralizzatori del contado usano il bastone contro l’impresa come propaganda per nascondere la qualità amministrativa dimostrata in questi anni. A partire dal condannato Mario Raggi che Laudicina voleva piazzare a tutti i costi alla presidenza della Net. Contarena propaganda per non far sapere che da Udine se ne vanno tutti. Dopo Gentilini, anche il dirigente Della Betta se ne va. Fontanini è stato costretto a trattenere ben 3 dirigenti (Shaurli, Agostini e Bugatto) ormai in pensione. Nessuno vuole impicciarsi con i basabanchi. L’ultimo episodio è clamoroso: l’altro ieri è stata bocciata Federica Brazzafolli, la candidata per un posto di dirigente tecnico, quello che doveva essere riservato a Fantini. Le ragioni sono da ricondursi al fatto che non era nelle simpatie di Fontanini-Pauletig-Finco e Contin. Ora i funambolici di palazzo D’Aronco si sono inventati una selezione finalizzata al conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato con decreto sindacale e avrà durata di tre anni, decorrenza 01/07/2022. Si tenta un’altra strada, incarico fiduciario, per far arrivare il cocco della triade Finco-Contin-Pauletig a Udine. Infatti sarà Fontanini a scegliere motivatamente il soggetto da incaricare. I nomi della commissione usciranno a breve e per evitare conflitti parentali (Contin è moglie di Fantini) la responsabile del personale non farà parte della commissione.