Nel pomeriggio di ieri i radar di “ItalMi” hanno intercettato un pattugliamento di aerei da combattimento composto dai caccia bombardieri Viper 52 decollati dalla base aerea di Aviano che facevano ritorno da una missione in Romania. La formazioni di volo era quella denominata CAP, che può includere aerei posizionati sia a quote basse che alte, per abbreviare i tempi di risposta ad un eventuale attacco. A supporto dei caccia statunitensi c’era un Boeing KC-46A dell‘USAF.