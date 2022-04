SalePasquale Exxx…Polzive!!! A Codroipo salta il vertice del Centrodestra. Profilo Nardini per Polo Civico. Bocce ferme a Lignano. Il modello Cervignano salva il centrodestra: in lista Tomaselli per il colpo a sorpresa.

Il vertice del centrodestra convocato ieri sera per stringere l’obiettivo sul candidato sindaco del Medio Friuli è stato revocato un’ora prima dell’incontro. I vertici di Forza Italia, Codroipo Centro (Massimo Fedrizzi) e ProgettoFvg hanno chiesto una sospensione dei lavori. Serve un momento di riflessione dopo che lunedì sera, dall’incontro ristretto di Forza Italia è uscito il verdetto sulla rosa degli azzurri da calare sul tavolo delle candidature: bocciato il nome di Giancarlo Bianchini, dentro Tiziana Cividini, in corsa Flavio Bertolini. Tutto fermo. Passi avanti invece per il centrosinistra dove il manager Guido Nardini ha stregato i ragazzi del Polo Civico di Trevisan Turcati e Comisso. Resta un dubbio da parte del gruppo di Mario Banelli che vorrebbe far scivolare sul tavolo delle trattative l’ingegner Gianpaolo Guaran. Nel frattempo un altro grippaggio colpisce il centrodestra: manca lubrificante a Lignano. Ieri sera c’è stato l’ennesimo vertice, tutto congelato e se ne riparla, forse, giovedì. I nomi in corsa sono quelli di Laura Giorgi e Carlo Teghil. Da registrare l’apertura con l’imprenditore Santin e le civiche di “G3”.

Lampi di inaspettata agibilità politica invece illuminano Cervignano dove il gruppo del candidato sindaco Balducci si arricchisce della presenza in lista di Michele Tomaselli, presidente dell’associazione Cervignano Nostra e molto attivo nel campo delle iniziative culturali cervignanesi. Le divisioni nel centrosinistra (due candidati sindaco, Federica Maule e Zampar) rischiano di condurre il centrodestra verso una storica vittoria nell’unica roccaforte rossa rimasta in Friuli.