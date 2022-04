CinCinMarin Exxx…Polzive!!! Il futuro presidente della Git di Grado elenca le meraviglie delle cose fatte: “Con me ottenuto un valore storico sulla titolarità della concessioni. L’Apt perdeva oltre 1 miliardo di lire all’anno”

Il già sindaco di Grado Roberto Marin, indicato dal presidente Fedriga alla guida della Git, illustra a Leopost i dettagli della vicenda della Git di Grado e dimostra di avere le idee chiare sul futuro. Il brano:

“Peccato che prima esisteva l’azienda autonoma di cura e soggiorno Grado e Aquileia e poi l’Apt sempre regionale che perdeva in maniera strutturale 1 miliardo e mezzo di lire all’anno ripianato sempre dalla Regione. Con la costituzione della società Git – dettaglia Marin – ho da sindaco predisposto e approvato una transazione che riconosceva al comune la titolarità della concessione (un valore enorme), ridefinito tutti i diritti delle aree comunali che occupavano ad perpetuam tutto con scadenza 2023 e le proprietà insistenti passano alla scadenza in proprietà al comune, incassato i soldi del contenzioso comune/azienda autonoma e poi Apr (per contratto il comune aveva il 10% degli ingressi spiaggia e mai pagati, qualche miliardo) e fatto entrare nella gestione gli operatori privati riuniti in consorzio Itur. Le perdite iniziali – prosegue l’ex sindaco – sono avvenute in quanto per volontà dell’allora amministrazione regionale, hanno stipulato un accordo sindacale che prevedeva esattamente ciò che azienda autonoma e apt applicavano nella gestione personale e quindi, le perdite di prima erano esattamente quelle registrate con la società che negli anni è arrivata a gestione di equilibrio e ora di utile senza incidere come prima nelle tasche dei cittadini”. Marin conclude: “Quando vuoi posso essere molto più dettagliato e vedrai le cose in maniera differente. Con la stima e simpatia di sempre”.