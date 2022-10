SnaideroBumBum Exxx….Polzive!!! Legnate del confindustriale: A palazzo Torriani le piccole e medie imprese sono ignorate. Benedetti troppo ruvido. Sarò il braccio destro di Agrusti in Friuli.

Si parte da un’affermazione che mette in chiaro qual’è l’aria che si respira a Palazzo Torriani: “Mi sono dimesso dall’associazione perché non posso rinunciare, nemmeno in parte, alla libertà di esprimere un mio pensiero”.

Intervista disseminata di petardi e legnate contro Confindustria Udine quella andata in onda ieri sera in TV in cui il dimissionario Roberto Snaidero, intervistato da Alberto Terasso ha scaraventato in video l’aria pesante che regna a palazzo Torriani. Da quel che si è capito, l’ex leader di Federlegno non aveva nessuna intenzione di fare il ciambellano alla corte di Anna Mareschi Danieli e, dopo essere stato “punito” con 6 mesi di sospensione, si è dimesso dall’associazione. L’imprenditore di Majano era stato accusato di lesa maestà perchè si era permesso di criticare un’eventuale discesa in campo politico di Anna Mareschi Danieli affermando i principi etici della compagine. Snaidero ricorda un episodio che gli era capitato quando presiedeva Federlegno: “Venne da me Emanuele Orsini (attuale vice di Confindustria Ndr) per avvertirmi che era sua intenzione candidarsi a sindaco di Modena. Gli ho risposto che se avesse accettato la candidatura non avrebbe rispettato il codice etico di Confindustria e sarebbe dovuto uscire dalla Federazione”. Il parallelo con Anna Mareschi Danieli è lo stesso. Tuttavia le legnate a Confindustria Udine passano anche attraverso un concetto che a Snaidero piace esprimere: “Confindustria non è della Danieli, né di Pittini o della Fantoni è di quel 90% di iscritti che sono piccole e medie imprese. “Con chi si devono rapportare questi imprenditori? – osserva Snaidero – loro vogliono parlare con il presidente non con il vice”. Vieppiù che su Anna Mareschi vice “pesa la figuraccia di aver accettato deleghe di peso pur in presenza di un vicario del presidente che è Petrucco“. Questa serie di episodi ha creato molte tensioni a palazzo che ha provocato un forte malcontento fra gli iscritti, tant’è che diversi imprenditori sono già usciti, anche di un certo livello.

“Confesso che ho visto recentemente Paniccia – afferma Snaidero – ma non abbiamo parlato di una eventuale adesione alla sua Api. Sono un uomo di Confindustria, col cuore in Confindustria, ma non di Udine”. Terasso introduce il caso della presidenza Confindustria Fvg e il dopo Bono. Da una parte Agrusti e dall’altra Benedetti. “Allo stato attuale io non posso entrare in Confindustria Alto Adriatico avendo le sedi di alcune mie società in provincia di Udine, teoricamente non potrei, sono al corrente dello scontro fra i due presidenti dai caratteri completamente diversi: uno politico (Agrusti) e l’altro più duro e imprenditoriale che, secondo me, non è positivo per quanto riguarda la nostra associazione. Comunque sono nato in Confindustria e la mia casa è quella, potrei diventare il braccio destro di Agrusti nell’area industriale friulana”.