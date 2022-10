Forza Enzo!! Cainero, causa malore, ricoverato all’ospedale di Udine.

Enzo Cainero, 78 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Udine. E’ stato colpito da un malore nei giorni corsi. Il quadro clinico è complicato, ma non manca l’ottimismo. Al figlio Andrea il compito di portare avanti l’organizzazione della tappa friulana del giro 2023. La cronoscalata che il 27 maggio porterà i ciclisti da Tarvisio al Monte Lussari. Lunedì prossimo a Milano sarà svelato il programma completo della cosa rosa 2023. Purtroppo, causa il ricovero in ospedale, Enzo Cainero non ci sarà.