RegionaliFvg Exxx…Polzive!!! Il PD senza guida gioca al toto-candidati. Spunta Moretuzzo pupillo di Claudo Violino. Disarticolata la Comunità friulana. Maurmair e Sergon con la Lista del Presidente.

Da una parte ciò che resta del “Patto per l’Autonomia”, che ha perso alcuni padri fondatori, quali Cecotti, sfilatosi furbescamente con la cattedra cinese; l’ex consigliere provinciale Simeoni e i manovali di Di Maggio; dall’altra l’Assemblea della Comunità linguistica friulana. La scadenza elettorale con l’incombenza delle regionali del prossimo anno rivela la profonda spaccatura di ciò che resta del tessuto friulano. Dopo che il sindaco di Valvasone Markus Maurmair e quello di Capriva Daniele Sergon hanno dato la loro disponibilità alla candidatura con la lista del presidente Fedriga, Moretuzzo è rimasto spiazzato ed ha colto al volo il dialogo con il PD, 5 Stelle e movimenti civici che lo hanno calato come ipotesi candidatura presidente anti Fedriga (vedi Il Piccolo). Considerato che Markus Maurmair è stato riconfermato alla guida dell’Assemblea (circa 138 comuni) il 4 ottobre scorso e che del direttivo fa parte anche il sindaco di Capriva, Daniele Sergon, si può affermare che l’armonia friulana è solo di facciata. E’ l’esito provocato da due soggetti politici drammaticamente in crisi. Il PD che sabato pomeriggio tenterà in assemblea di uscire dalla morta gora cui è precipitato dopo le elezioni e le dimissioni del segretario e il Patto per l’Autonomia che ha perso per strada tre delle quattro gambe che componevano gli anelli concatenati del “nodo” Friulano (Cecotti, Di Maggio e Simeoni). Riguardo alle possibili alleanze attorno alla figura di Moretuzzo vi sono i movimenti civici (Laterza a Ts); il Pd; non esclusa l’ipotesi 5 Stelle, ma manca il Terzo Polo di Renzi-Calenda che, com’è noto, i rapporti coi grillini sono ai minimi termini. Infine, particolare non marginale, Moretuzzo è stato uno degli artefici (lista civetta) della vittoria di Claudio Violino alle comunali di Mereto di Tomba nel 2019.