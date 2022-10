PolimeniSenzaFreni Exxx…Polzive!!! Stravolto il sistema delle gare d’appalto. Il DG cacciato da Pordenone finisce impallinato anche a Udine: Proteste dei 5 direttori generali.

Il già direttore generale dell’azienda sanitaria di Pordenone ci aveva abituati a tutto, anche alle proteste di categorie sindacali, pazienti, amministratori e addirittura del sindaco di Pordenone che ne aveva chiesto l’allontanamento. Ma non era mai successo che i direttori delle tre aziende sanitarie e i due vertici del Cro di Aviano e del Burlo Garofalo si unissero contro un loro collega. Alcuni mesi fa, Polimeni, dopo la complicata esperienza pordenonese era stato trasferito a Udine a dirigere l’Azienda di Coordinamento Sanitario del Friuli VG. Col senno di poi, siamo finiti dalla padella alla brace con il toscano finito arrosto solo dopo pochi mesi dall’assunzione del nuovo incarico. Non contento dei disastri in riva al Noncello, il direttore dell’ARCS si è messo in testa di stravolgere un sistema di sanità regionale collaudato e funzionante da quasi vent’anni. L’idea del direttore Polimeni sarebbe quella di istituire un nuovo modello di gestione decentrata di gare che, secondo i direttori generali delle stesse, genererà un aumento degli adempimenti e un incremento dei costi. Il sospetto è che Jo Polimeni, cui scade il contratto alla fine del prossimo anno, volesse lasciare il timbro sghembo della sua preoccupante permanenza in Friuli. Perché si sono imbestialiti i 5 direttori? Polimeni vorrebbe che tutte le aziende decentrate si occupassero della gestione delle gare quando prima erano istruite dall’ARCS. Una decisione assurda presa motu proprio da Polimeni cui il suo predecessore Tonutti, ora all’azienda sanitaria di Pordenone, sintetizza così: “Non si parla di procedure di poco conto, bensì di gare che possono comportare acquisti anche molto onerosi, con procedure complesse”. Il DG di Pordenone esemplifica: “Il materiale per i laboratori specializzati o le strumentazioni che servono per la cura dei pazienti nei reparti chiave degli ospedali. Al posto di fare una sola gara a livello regionale – spiega Tonutti – se ne dovranno fare 5 (le 3 aziende più il Burlo e il Cro), purtroppo in nessuna di queste aziende c’è un background di esperienze e di personale in grado di istruire quel tipo di gare che da circa 20 anni viene gestito da ARCS”.

I direttori, come si diceva, hanno inviato una durissima lettera di protesta a Riccardi e per conoscenza a Polimeni chiedendo di rivedere radicalmente il documento elencando tutte le criticità che il nuovo modello comporterebbe. A Pordenone, da qualche parte, c’è ancora uno striscione che per diverse settimane era rimasto clamorosamente appeso ai cancelli d’ingresso dell’Ospedale: “Polimeni Dimettiti”.