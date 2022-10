AmoLignano Exxx…Polzive!!! Grandi spazzolate del sindaco: chieste le dimissioni del vice presidente della Lisagest Salatin e di Ileana Bivi da MTF. Nuovi scenari nelle partecipate.

A Lignano il rimpasto di giunta sta facendo molto rumore per via del riparto delle deleghe e per via del brevissimo periodo di tempo intercorso tra l’insediamento della nuova maggioranza e le nomine di ieri. Ma il ribaltone giuntale é stato anche il pretesto per rimuovere alcuni amministratori nominati dalla giunta precedente nelle partecipate comunali. Una dimissione pesante é sicuramente quella di Loris Salatin, vice della Lisagest del presidente Emanuele Rodeano; mentre l’altra é legata al Cda di Mtf dove Ileana Bivi si é dimessa. Nello scacchiere delle partecipate ora si apre un nuovo scenario visto che il centro destra possiede la maggioranza nelle due società. A Lignano gli occhi sono puntati sulla Lisagest dove potrebbe arrivare una grossa novità.