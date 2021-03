SmaltimentoLignano Exxx…Polzive!!! Il sindaco Fanotto manda sul lastrico 17 operai della Mtf Srl. Da 4 mesi non paga le fatture. Il debito del comune sfiora i 2 milioni di euri. Esclusivo.

Fanotto difensore del politicante Zanin e oppressore della forza lavoro di una sua azienda. Spunta il sospetto di una resa dei conti. L’ammontare del debito accumulato dal comune di Lignano nei confronti della società Mtf Srl è salito a 1milione 844 mila 936 euri. Una cifra spaventosa che compromette il pagamento degli stipendi dei 17 dipendenti della partecipata. Il sindaco di Lignano Fanotto non paga le fatture per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani dal mese di ottobre 2020.

Stamattina, presso la sede della società, è stata convocata un’assemblea degli operai rimasti senza stipendio dal mese di novembre. La situazione, fra gli operai e gli impiegati, si sta facendo sempre più preoccupante giacchè il mancato pagamento delle fatture di gennaio e di febbraio compromette il pagamento degli stipendi dei 17 dipendenti della società. Operai alla canna del gas e società che rischia il collasso a causa delle difficoltà finanziarie derivate dai ”capricci“ del sindaco. Si inserisce in questo contesto la vicenda dell’autoassunzione a direttore della società Mtf Srl del presidente del consiglio della regione Friuli VG, Piero Mauro Zanin. Il sindaco Fanotto non ha mai nascosto l’intesa con Zanin fino a quando ricopriva i doppi incarichi. I magheggi del politicante lo rendevano particolarmente soddisfatto. Nulla fece per impedire l’ottenimento in suo favore di compensi, benefit e auto pagati dal contribuente lignanese. Anzi, quando l’attuale presidente di Mtf Gasparotto chiese la restituzione del maltolto, pari a 140mila euri, il sindaco Fanotto si ribellò alla richiesta di restituzione delle indennità che Zanin aveva percepito. «Io non mi sento di dire che bisogna recuperare somme da chi ha lavorato», disse.

Per il sindaco di Lignano le priorità sono ben definite. Prima viene il maneggione politicante Zanin, poi i dipendenti. 17 dipendenti senza stipendio da mesi. Il bidone che il sindaco ha tirato alla sua società che si occupa della raccolta rifiuti, è salito a circa due milioni di euri. Il resoconto della Mtf è chiarissimo e spunta anche un’escamotage elaborato dagli uffici comunali per non pagare le fatture, eccolo. Scrivono i vertici della società Mtf agli uffici comunali di Lignano.

«Per quanto riguarda la fattura del mese di gennaio scaduta e non pagata, si ricorda che l’emissione è avvenuta conformemente alle vostre indicazioni e da voi accettata attraverso lo SDI. Pare alla scrivente che la richiesta di nota di credito e successiva riemissione con il solo motivo di variare l’indicazione dell’impegno di spesa, sia esclusivo pretesto per posticipare la scadenza del pagamento del mese di gennaio.

Il mancato pagamento del servizio raccolta rifiuti dal mese di ottobre a gennaio’21 compresi, per un totale di 1.844.936,33, sta mettendo in grosse difficoltà finanziarie la scrivente.

Si coglie l’occasione di comunicare al Comune che in data odierna abbiamo riemesso la fattura del mese di febbraio come da vostre nuove indicazioni trasmesse, in data 3 marzo ’21».