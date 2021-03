FriuliArancione Exxx…Polzive!!! Da lunedì il Friuli precipita nell’abisso colorato. La regione stritolata da un clamoroso caos sanitario. Vaccini, medici di base, mascherine, accordi economici, lockdown. Esclusivo.

Da lunedì la nostra regione sarà declassata ad arancione. Quindi tutte le promesse provenienti da ambienti sanitari friulani, della Protezione Civile e politici sono da ricondurre al cinematografo. Siamo in zona arancione e ri-esplode un rumoroso caso di gestione del settore sanitario e della Protezione Civile.

Forza Italia, che annovera Goldrake-Riccardi in giunta Fedriga, difende l’operato, ma è innegabile che dopo 12 mesi di emergenza sanitaria qualcosa non abbia funzionato. A maggior ragione dopo le polemiche sui trattamenti economici per i medici di base che iniettano il vaccino 〈vogliono essere pagati〉, il disordine sulle somministrazione dei vaccini e il caso della risalita dei contagi. Un fallimento su tutta la linea. Fedriga si limita ad annunciare la zona arancione per il Friuli. Ma in giunta, le riserve sull’assessore Riccardi sono sempre più evidenti.

Per la cronaca esplode un caso contagi dopo il vaccino nella casa di riposo di Muggia. Dopo due dosi di Pfizer, 19 su 56 pazienti sono risultati positivi al virus. Diciannove ospiti della residenza comunale contagiati a pochi giorni dalla seconda inoculazione. Lunedì il via ad esami e test specifici per approfondire il fenomeno, finora unico nel territorio. I pazienti sono comunque in buone condizioni e non manifestano i sintomi tipici della malattia.